姜卓文遭網民鬧爆只想博宣傳辜負關嘉敏　直言無諗過戀綜會咁爆

戀愛真人騷《女神配對計劃》早前已播出了大結局，女神之一的關嘉敏 (Carmen) 因為鍾情姜卓文 (細John)，結果婉拒了Matthew的告白，選擇繼續單身。姜卓文的決定令大批觀眾感到十分不滿，紛紛湧入討論區留言炮轟他，認為他辜負了關嘉敏的感情，指他根本無心戀愛，只是想藉節目增加曝光率，對他感到失望。事後姜卓文接受專訪，親自剖白當時的內心世界與背後殘酷的真相。

關嘉敏與姜卓文。(節目截圖)

姜卓文曾在節目中多次強調自己以事業為先，他在訪問中解釋參加節目是個挑戰，沒預料到會有這麼大迴響。他說： 「我哋大家亦都估唔到個節目會爆到，真是全城熱話； 我以為只係普通電視節目，雖然是戀綜、 應該都有人睇下，但我哋都估唔到會咁熱。 」而工作機會亦在此時湧現，大量的工作讓他感到筋疲力盡，影響了他在節目中的表現。

姜卓文獲關嘉敏送香吻慶生。（TVB娛樂新聞台截圖）

至於他在節目中的最終決定，姜卓文坦言與關嘉敏的關係是「啱嘅人，錯嘅時間」。他解釋參加節目前並不抗拒展開新關係，可是在節目開拍時，正值他事業最忙碌的階段，令他分身不暇。姜卓文說：「某程度上都令到自己很累。其實是沒什麼心機或時間去拍拖。」姜卓文承認與關嘉敏之間的確有火花，不過他經歷過以往幾段長達一年以上的戀情後，他意識到自己不能再像之前一樣衝動投入一段關係。他認為在未能百分百投入的時開去展一段關係，對對方並不公平。

姜卓文遭網民鬧爆。(節目截圖)

姜卓文又指雲文子在節目大結局前為他開盤，結果也顯示他與關嘉敏是「友達以上，戀人未滿」。他認為這個結果與自己的性格和成長有關，他目前需要更多時間和空間專注事業，先讓自己成長。但問及未來會否有發展機會，他就回應表示：「Why not。」