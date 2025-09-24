TVB美魔女生圖靚得驚人獲封永遠女神　曾爆前夫少「掂」佢遭冷落

現年51歲的陳煒（煒哥）在1996年參選亞姐奪得冠軍後入行，隨即獲力捧成為當家花旦。其後她於2012加入TVB，曾參演多套劇集，演技備受肯定，憑《宮心計2深宮計》飾演「太平公主」一角在《萬千星輝頒獎典禮2018》中，贏得「最受歡迎電視女角色」，可惜總是與「視后」寶座擦肩而過，不少網民替她不值，直言：「TVB欠佢一個視后」。雖然如此，但陳煒愛情路上卻遇到其「真命天子」，與醫生老公陳國強婚姻美滿幸福，備受寵愛的她，狀態更勝從前，是圈中公認的「凍齡女神」。

陳煒憑住《宮心計2深宮計》中「太平公主」一角成為全港市民票選出來的「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

陳煒 (煒哥) 與現任醫生老公陳國強於2022年9月26日結婚，正式成為合法夫妻。(資料圖片)

日前，陳煒盛裝出席活動，期間被網民捕獲，並寫上：「今年51歲的陳煒保養非常好，身材火辣的她依舊魅力無限」。片中所見，當日她留著一頭及肩黑色長髮，身穿貼身露肩上衣，突顯其玲瓏有致的身形線條，女人味十足。雖然已年過半百，但歲月似乎未有在她身上留下明顯痕跡，皮膚依然緊緻飽滿，絲毫不見老態，令網民紛紛讚嘆不已：「她真的好有味道」、「好自然好靚」、「陳煒是真的不老也沒有醫美過度臉」、「顏值身材各方面還是很能打」，再次印證了嫁對人，便是最好的保養品。

陳煒日前出席活動被網民捕獲。（小紅書）

陳煒友善配合網民。（小紅書）

陳煒於2022年與現任老公陳國強結婚，婚後生活幸福滿瀉。轉眼間，本月26日便是兩人結婚三周年紀念，以往兩口子都會去旅遊慶祝，陳國強更會以「老公視角」為老婆狂影靚爆泳裝相。不過今年卻有變，陳煒表示因為撞正打風，所以可能會在家煮飯仔慶祝。

2022年陳煒與醫生男友陳國強（Aldous）結婚，婚後愈來愈靚！（IG@alicechanwai）

陳煒當年貴為亞視花旦，但她在2008年事業高峰期之際突然宣布結婚，嫁給年輕3歲的台灣富商顏志行，其後淡出幕前，跟前夫移居台灣。不過顏志行因工作關係需要到處飛，兩夫妻聚少離多致感情生變。陳煒曾在訪問中透露前夫終日埋頭苦幹工作，對她十分冷淡，更直言「佢好少掂我」：「以前同前夫就係佢不斷外出工作開會，返到屋企只會話好攰情願瞓覺，即使我想了解佢，佢都唔想傾，我唔會勉強人，但久而久之，就變成補救唔到嘅關係。」

陳煒不時在社交平台派福利。（IG@alicechanwai）

2012年顏志行單方面要求離婚，令陳煒大受打擊，甚至要向精神科醫生求助，雖然前夫曾想盡責任在香港買樓給陳煒，但她就拒絕了，選擇靠自己買樓心安理得。2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。雖然曾歷失婚，但陳煒其後在黃智賢介紹下認識同樣經歷過婚姻失敗的醫生男友陳國強，兩人一拍即合，陳國強在陳煒48歲生日派對跪地送上3卡鑽戒及玫瑰花求婚，2022年正式結婚，婚後十分恩愛，不時去旅行拍拖。再次印證了嫁對人，便是最好的保養品。

2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。（影片截圖）

陳煒回復單身後遇上其「真命天子」，兩口子好恩愛！（IG@alicechanwai）