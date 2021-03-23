金剛：我愛你！與小嫻拍拖半年獻出「第一次」　緊張閉氣又手震

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 23:30

台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）在去年認愛男星金剛（李信樵）後，小倆口愛得相當甜蜜且大方，9號適逢小嫻的41歲生日，金剛瞞著她提前準備驚喜，特地去學做蛋糕，更透露：「這是我第一次幫女朋友親手做生日蛋糕」，還特地配合女友的口味，相當貼心。

金剛最後深情告白小嫻超感動！點圖放大看金剛獻出「第一次」整蛋糕👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

金剛表示，跟小嫻在一起後學會了很多事都說「謝謝妳」，包括看事情的方向及方式，還有脾氣和耐心都一直在成長，都讓他覺得：「哇，自己好像是大人了！」感謝小嫻讓他成為越來越好的人。他表示：「第一個生日，我希望妳身體健康，每天都開心漂亮，謝謝妳包容我及諒解我的缺點，平常我很少說『我愛妳』，但今天我要跟妳說『我愛妳，生日快樂！』」

相關圖輯：金剛女友揭民宿破壞事件簿 血染床單M巾黐牆 衝擊畫面嚇窒網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

金剛將一切過程拍成影片，放到Instagram做紀錄，小嫻一看也留言：「感動哭哭，謝謝你的付出…我的脾氣不是很好，也謝謝你的包容！」其他網友則紛紛祝福：「一起相互成長的你們好棒，好感動」、「太貼心喔，暖男！」、「浪漫的男人最帥」、「祝你們幸福到老」。

同場加映：他來自江湖︱恬妞廣東話唔正更受歡迎 盤點8位來自台灣的TVB藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

「香港黃金綠葉」驚罹胃癌 一度病危宣布全面停工

【本文獲「TVBS」授權轉載。】