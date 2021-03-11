金剛小嫻墾丁賣雞翼變簽名會　兩個鐘極速清貨　場面墟冚似開騷

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-11 22:30

40歲台灣女星小嫻（黃瑜嫻）結束6年婚姻後，去年到屏東恆春打工換宿，隨後更認愛男星金剛（李信樵），近日小倆口到墾丁大街擺攤賣雞翼，吸引大批粉絲前去光顧，現場更宛如辦起簽名會，親民的小嫻來者不拒嗨喊「好久沒有簽照片了！」

小嫻和金剛農曆新年假期嘗試在熱鬧的墾丁大街賣雞翼，上月15日下午5時30分左右也在Facebook直播，讓粉絲直擊擺攤全程，沒想到才開賣兩小時就被掃購一空，人氣相當驚人，如今小倆口每週都會擺攤賣雞翼，小嫻事前還會貼心在Facebook貼出擺攤預告，就怕粉絲白跑一趟：「我們有公告的日子才有，沒有公告的日子沒有擺攤，大家可以看清楚一點哦！」

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小嫻近日在Facebook上透露13日晚上六時會擺攤，更曬出數張放在電單車座墊上的照片，笑說最近有許多粉絲會拿來請她簽名：「謝謝昨天的客人帶了好多照片，好久沒有簽照片了！」文章曝光後，有客人在底下留言：「小嫻，雞翼可以不要那麼辣嗎？」粉絲急忙回應：「跟小嫻一樣辣」、「小嫻比較辣」；而小嫻也親自回覆：「這一批辣椒真的比較辣，不好意思辣到你，下次我們會改進」，態度相當親民。

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