許紹雄女兒斥有男星向傳媒洩露喪禮細節　涉事藝人：已向家屬致歉

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄的喪禮於上月在大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，不少圈中藝人都有到場致意。在他離世一個月多後，女兒許惠菁（Charmaine）昨日（6日）發文感謝親友及TVB為父親籌劃告別儀式，表示自己會從傷痛中振作。

許紹雄10月底病逝，在他離世一個月多後，女兒許惠菁（Charmaine）昨日（6日）發文感謝親友及TVB為父親籌劃告別儀式，表示自己會從傷痛中振作。（IG@charmainexhui）

不過，許惠菁亦在文中透露喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，令她十分不滿：「大部份來賓都非常尊重在葬禮的閉門儀式- 期間唔錄影、唔影相、唔將閉門儀式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。🙏🏼遺憾係，部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！🫶🏻尊重的沉默比曝光更有力量🫶🏻爸爸，安息吧。我哋好掛住你，你永遠都被深愛——此時此刻，直至永遠。💐」

許惠菁發文悼念父親許紹雄，希望他安息。（IG@charmainexhui）

不過，許惠菁亦在文中透露喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，令她十分不滿：「部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！」（資料圖片）

有指這位男士便是新加坡藝人錢翰群，他與許紹雄私交甚篤，亦曾應許紹雄邀請與黎芷珊拍檔，擔任許惠菁新加坡婚宴司儀。錢翰群於上月中赴港出席喪禮後，接受當地傳媒訪問表示：「我還是不能接受一個那麼好的人突然就不見了。」同時提到香港、新加坡兩地的告別式習俗差異，又披露了許紹雄繼子的悼詞詳盡內容。而在許惠菁發文斥責後，有新加坡傳媒聯絡錢翰群，他急忙道歉並解釋：「只希望讓大家知道『歡喜哥』是這麼好的一個人。」並指已發短訊向家屬致歉。

錢翰群與許紹雄私交甚篤。（IG@collinchee_roots）

錢翰群亦曾應許紹雄邀請與黎芷珊拍檔，擔任許惠菁新加坡婚宴司儀。（IG@collinchee_roots）

錢翰群與許惠菁及其丈夫。（IG@collinchee_roots）

錢翰群於上月中赴港出席喪禮後，接受當地傳媒訪問，除提到香港、新加坡兩地的告別式習俗差異，又披露了許紹雄繼子的悼詞詳盡內容。（IG@collinchee_roots）

錢翰群與許紹雄一家四口。（IG@collinchee_roots）