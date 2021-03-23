口罩小姐︱42歲芭蕾舞導師勇敢追夢打動肥仔：機會留畀有勇氣嘅人

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-23 21:45

ViuTV綜藝節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（22/3）首播，一眾佳麗精心準備極具創意的才藝表演務求爭取入圍資格。當中29號的芭蕾舞導師是年紀最大的參賽者，她的一番說話成功打動肥仔並成為首名加入肥仔團隊的人。

當中29號的芭蕾舞導師是年紀最大的參賽者，她的一番說話成功打動肥仔並成為首名加入肥仔團隊的人。（影片截圖）

42歲的29號是一名芭蕾舞導師，並在楊千嬅出道不久的年份曾參選《香港小姐》。在表演唱歌前，29號說：「我唔知道你哋嘅評分準則係點，我只係知道機會係留畀有勇氣嘅人。或者男孩子天生比較喜歡小妹妹，但係希望今日你會喜歡我呢個二十一對嘅姐姐。」台下的ERROR聽得非常入神，最終29號憑着勇氣以及對追夢的熱誠打動肥仔並順利入圍。

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觀眾對29號的真正身份感到非常好奇，有網民隨即起底並發現她名叫楊詠珊（Emi）。熱愛跳芭蕾舞的她更開設「楊詠珊舞蹈學院」，主力培養小朋友對跳舞的興趣。Emi亦有擔任司儀工作，為求專業更修讀了香港唯一政府認可的宴會統籌及司儀課程，在演藝路上絕對是下了不少苦功。

翻查Emi的個人IG以及Facebook，發現三大證據與29號不謀而合。第一，Emi分享芭蕾舞故事帖文，又有跳舞造型的照片，與29號的職業吻合。第二，29號說手指給小狗咬傷，Emi亦有在社交平台上載狗仔的照片。第三，29號的左邊近耳仔附近有痣，而Emi同樣在該位置有一粒明顯的痣，網民的觀察力果然驚人。另外，Emi原來與袁偉豪是多年來的好朋友，2018年她曾上載與對方的合照並寫着：「8年喇！我哋終於再團聚了！」

點撃睇Emi與29號三大吻合證據：

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