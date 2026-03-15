2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並轉型做網紅，不時開直播及唱歌，又大爆TVB秘聞，吸引不少人關注。近年王卓淇投資創業成立自家品牌賣手工穿戴甲及首飾，搞得有聲有色，現年34歲仍未婚的她，曾慨嘆難嫁得出，但早前她就突然公開招親：「時代該進步了 男女平等～我拒當上門贅媳🤭招賢慧 不物質 脾氣好的帥哥入贅🤭❤️你不需要工作 還不需要生孩子耶～🤭」

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）。（IG@erin__kay）

大曬長腿！（IG@erin__kay）

大曬泳照！（IG@erin__kay）

好Fit。（IG@erin__kay）

經常四出旅行歎世界。（IG@erin__kay）

轉型做KOL。（IG@erin__kay）

親身上陣做生招牌！（小紅書圖片）

親身上陣做生招牌！（小紅書圖片）

創業賣首飾。（影片截圖）

展示效果。（影片截圖）

王卓淇突然公開招親。（IG@erin__kay）

王卓淇家境富裕生活無憂

雖然王卓淇笑言以上只是來自小紅書的熱門話題，但其實素有「TVB富貴小花」之稱的她家境富裕，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，傳聞身家過億，早年曾有報道指她的家人在海外有不少物業，而她自己亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她亦不時大曬名牌，生活無憂。而王卓淇更擁有英國薩里大學國際商業管理碩士學位，她曾透露因入行後從未運用過專業知識，感覺浪費了多年來的學習，所以希望嘗試發展副業。

富貴小花！（IG@erin__kay）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，傳聞身家過億。（IG@erin__kay）

不時大曬名牌。（IG@erin__kay）

住複式豪宅。（IG@erin__kay）

宅男女神！（IG@erin__kay）

宅男女神！（IG@erin__kay）

大學同碩士都是讀商科。（影片截圖）

王卓淇拒絕下嫁認個性要強

去年王卓淇在34歲生日時直言要找到合適的另一半不易：「媽媽說如果不能比現在更幸福就不要結婚，如題真實對話，快生日了說點心裏話：可惜現實是～很難找到能讓我生活過得比現在更好的另一半！（下嫁肯定真的沒必要姐妹們 這個沒異議吧，如果是短暫談戀愛的話沒關系哈）」她認為現時條件較佳的男生「都被捧着長大」：「他們需要很高的情緒價值（還有生育價值 畢竟有皇位要繼承），而我的個性超級要強，我更喜歡被人哄着，我感情需求也很高…比較emotional…（我有時候覺得我個性像窮版黃子韜哈哈哈）」。

帶媽媽去旅行！（IG@erin__kay）

澳洲旅行。（IG@erin__kay）

澳洲旅行。（IG@erin__kay）

歐遊。（IG@erin__kay）

歐遊。（IG@erin__kay）

歐遊。（IG@erin__kay）

王卓淇希望暴富

王卓淇自言生兒育女令她對婚姻卻步：「至於嬰兒，雖然沒有說一定不生…但我從小到大都不是特別喜歡小孩…我沒有主動抱過親戚任何小孩，很害怕孩子吵鬧，會焦慮，更不用說有不可逆的生育損傷，然而進入婚姻的話90%都是需要生育的…這個令我很卻步，真的除非未來遇到很愛很愛的人吧！呵呵所以今年生日大家不要祝我早日結婚啦！祝我賺多D錢！！暴富暴富，存錢養老！或者和帥哥談個甜甜的戀愛，這個是可以的！嘿嘿嘿。」

曾慨嘆難嫁得出。（IG@erin__kay）

宅男女神！（IG@erin__kay）

長腿！（IG@erin__kay）

長腿！（IG@erin__kay）

富貴小花。（IG@erin__kay）