陳茵媺一改劣評髮型換新Look顏值大升級　街頭搔首弄姿曬豐滿身材

現年44歲的陳茵媺與大她10年的老公陳豪於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，毅然放下如日方中的演藝事業，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳茵媺不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。

圈中模範夫妻代表陳豪及陳茵媺（Aimee）。（IG：@aimeechan_official）

陳茵媺又靚又性感。(ig圖片)

陳茵媺一拖三遊大阪。(IG圖片)

換新Look顏值大升級

陳茵媺雖然已生了三個小朋友且不用參與幕前演出，但她一直keep得好好，不論樣貌身材都不似她的真實年紀，亦看不出來是三子之母。今日陳茵媺於她的IG分享了她最新一輯在街頭拍攝的靚相，留言寫道：「Hi Sunday ! What's everyone up to today? (嗨，星期天！大家今天都在忙些什麼？)」相中的陳茵媺身穿連衣貼身長裙，盡顯她的玲瓏浮凸曲線體態美，加上V領以及開衩的設計，更添性感魅力，她在欄杆旁大擺甫士，份外誘人。而她之前被人吐槽似假髮的瀏海髮型已轉了，新髮型令她顏值大升級，比之前更加靚女，網民都紛紛留言大讚她是個索媽，睇到心心眼。

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

陳茵媺好好身材。(陳茵媺IG)

陳茵媺好好身材。(陳茵媺IG)

陳茵媺好靚女。(陳茵媺IG)