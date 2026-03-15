So Ching ig介紹刪除阿Mo連結　疑感情生變多年來屢傳分手

2022年MIRROR紅館演唱會事故受傷的舞蹈員李啟員（阿Mo），一直都是大家關心的目標，他亦經歷了漫長的復康過程。除此之外還有面對法律訴訟的壓力，這段時間大家都知道他的女友前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）一直陪伴左右，不時在社交平台放閃及打氣，而當時So Ching亦在社交平台上增加了阿Mo的帳號並附上黃色心形圖案，還將兩人共同跳舞的片段置頂來表達支持。不過，So Ching最終選擇退出COLLAR，回歸跳舞導師的身份。

阿Mo用「It's me！」作標題更新社交平台，再附上生活照。(ig@momo.lky）

So Ching（右）從教跳舞搵到快樂！

So Ching蘇芷晴退出COLLAR後，重執跳舞教鞭。（IG：@soching_nat）

So Ching同阿Mo感情生變？

在這段歷經風雨的三年，二人的感情屢傳生變。近日，有網民發現So Ching在社交平台的個人資料中刪除了阿Mo的帳號連結，並刪除了之前兩條二人合跳的影片，改為她在西班牙旅遊與排舞室練習的內容。

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）近年一直屢傳感情生變。（IG@momo.lky）

COLLAR成員So Ching已經刪除了自我介紹中的阿MO。（IG@momo.lky）

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

阿Mo移除了前年聖誕節與So Ching放閃的短片

同時，阿Mo的社交平台亦被網民發現移除了前年聖誕節與So Ching放閃的短片，該片記錄了他們一起佈置聖誕樹的甜蜜畫面並寫下：「my only wish for every Christmas with So Ching.（我每年聖誕唯一的願望，就是與So Ching一起）」然而，雙方帳號中仍保留著部分過去的回憶，而So Ching也曾於今年2月為阿Mo練習操作電動輪椅的影片按讚，表明二人之間並未完全失聯。儘管感情走向引起外界揣測，但在過去數年的共患難中，他們彼此間的付出與支持令人動容。

阿Mo在社交平台分享了一條過往的短片，。(ig@momo.lky)