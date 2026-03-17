前港姐季軍宣布復出後大解放　夏威夷大曬火辣泳裝狀態不輸當年

剛剛踏入50歲的袁彩雲是1996年香港小姐季軍，自2009年與飲食商人江銘峯結婚後育有一女，一家人便移居加拿大，淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女。袁彩雲近日與友人去夏威夷旅行，大方分享火辣泳照驚艷大批網民。

袁彩雲是1996年香港小姐季軍。（YouTube/@myTV super）

袁彩雲剛剛踏入50歲，皮膚緊緻又飽滿，狀態極佳。（IG@colourcloud）

身材Fit爆！（IG@colourcloud）

袁彩雲身材Fit爆狀態不輸當年

袁彩雲昨日在IG限時動態與幾位女友人去夏威夷旅行，便分享了在海灘拍攝的合照，袁彩雲穿上藍色印花圖案的兩件頭泳衣，大曬纖腰，露出自信笑容。雖然已「入五」加上育有一女，但袁彩雲身材依然Fit爆，小腹平坦緊緻，全身零贅肉，狀態與當年選美時不輸當年。

袁彩雲身材Fit爆狀態不輸當年。（IG圖片）

袁彩雲嫁飲食商人榮升過億闊太

在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，曾與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新拍拖，但戀情僅維持半年。分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia，一家三口幸福美滿。

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

一家三口幸福美滿。（IG@colourcloud）