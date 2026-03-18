郭羨妮（Sonjia）今年已經51歲，在《尋秦記》電影版中依然仙氣十足，冠軍級美貌不變！郭羨妮憑中英混血精緻五官，當選1999年香港小姐冠軍，入行以來與李嘉欣、朱玲玲同被譽為「最美港姐」。郭羨妮星途非一帆風順，曾因被牽連至溫兆倫秘婚一事形象下滑；又曾盛傳她介入導致陶大宇與太太黃寶慧離婚，令她背負「第三者」的罵名，被封「狐妮」，陶大宇翻撻前妻後唱衰郭羨妮，一度使郭羨妮陷入抑鬱，如今一切俱往矣。自嫁給內地武指朱少傑後，郭羨妮過上幸福低調的家庭生活。日前有網民上載郭羨妮出席活動的片段，郭羨妮一雙纖細美腿令人羨慕！

郭羨妮保養得宜，無論身材和皮膚也看不出是一位年過半百的媽媽。（IG @sonijakk）

郭羨妮笑得好甜。(YOUTUBE影片截圖)

郭羨妮好靚女。(YOUTUBE影片截圖)

郭羨妮曬纖幼白腿保養有道

日前有網民曬出郭羨妮與小朋友影相合照的片段。片段中郭羨妮輕輕攬住小朋友膊頭，彎腰耐心聽小朋友「一輪嘴」說話，哄到小男孩笑過不停，母愛爆棚！郭羨妮獲激讚：「真人更加靚靚靚，超美超溫柔噠！謝謝姐姐 姐姐超級超級耐心聽熊寶寶說話和熊寶寶聊天」。不過郭羨妮纖瘦雙腿更顯眼，又白又瘦，Keep得十分之好！

郭羨妮貼出一家三口的合照，只見囡囡Kylie長得超似媽媽，猶如迷你版的郭羨妮。（郭羨妮ig）

2007年《牛郎織女》中的郭羨妮。（劇照）

郭羨妮曾陷抑鬱靠武指老公走出低潮

郭羨妮近年自爆曾陷抑鬱，全靠老公才走過低潮：「是的，我不應屬於這（娛樂）圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。」

郭羨妮對腳又瘦又靚！（小紅書）

郭羨妮母愛爆棚。（小紅書）