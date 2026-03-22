陳庭欣超貼身短裙殺入馬場　與27歲緋聞對象曾錦燊不避嫌同場

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）自去年宣布與拍拖8年的富商男友楊振源（Benny）分手後，生活重新出發。回復單身的Toby不但未有停下腳步，反而愈戰愈勇，除了在工作上繼續衝刺，頻頻接Job及發展匹克球等運動興趣外，感情生活似乎亦迎來新曙光！日前，她被捕獲以一身極度吸睛的打扮現身沙田馬場，更疑似與新歡同場。

陳庭欣藍色超貼身短裙「戰鬥格」現身馬場。 （IG截圖）

藍色超貼身短裙「戰鬥格」現身馬場

當日，陳庭欣化身全場焦點，身穿一條鮮藍色的超貼身短裙，完美勾勒出豐滿的上圍及纖瘦的腰線，一雙長腿更是表露無遺。這身「戰鬥格」打扮不僅盡顯單身貴族的自信魅力，更力證她分手後保養得宜、狀態大勇，絲毫沒有半點憔悴。她在馬場內心情大靚，滿場飛與友人交流，可見單身生活多姿多彩。

陳庭欣狀態極好。（IG：@toby_yanyan）

陳庭欣與楊振源分手。（陳庭欣ig圖片）

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣大騷身材。（ig@toby_yanyan）

與27歲緋聞對象不避嫌同場！

除了火辣戰衣惹人注目，當日馬場內的另一焦點，絕對落在Toby的感情動向。據悉，Toby與同為《東張西望》主持、現年27歲的「東張男神」曾錦燊（Charles）過從甚密。兩人在活動上未有刻意避嫌，大方同場現身，互動自然且默契十足。雖然兩人年紀相距約11年，但同為TVB藝人兼《東張》團隊，自然同聲同氣有話題。這次馬場高調同框，隨即惹來外界揣測Charles是否就是Toby單身後的新歡，引發網民熱議。

陳庭欣。 （IG截圖）

外表看似酷酷的曾錦燊，原來內心住著一個講究儀式感的王子。(陳葦慈 攝)

曾錦燊去年更獲提名「最佳男新人」，雖然最終落選，但也印證了其人氣。(陳葦慈 攝)