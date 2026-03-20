徐子淇展「千億新抱」號召力　黎姿柳王明琪等頂級名媛現身力撐

「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後育有兩女兩子，躋身豪門貴婦圈後不時與一班名媛好友聚會，不過近年徐子淇作風轉趨低調，幾乎絕迹名媛圈。不過，日前為了恒基兆業地產成立50周年的重頭慶祝活動，徐子淇罕有以「主人家」身份高調現身，親自落場打點與澳洲知名藝術家CJ Hendry合作的「Flower Market」藝術項目！徐子淇不單止狀態Fit爆，同場更加有一眾頂級名媛閨密包括黎姿（現名馬黎珈而）、林恬兒、東亞銀行有限公司聯席行政總裁李民斌太太馮靈針及富商柳公健太太柳王明琪等現身力撐，場面星光熠熠，堪稱名媛界一大盛事！

感情好好！（IG/@gigilai_official）

徐子淇狀態極好！（ IG/@cathy_chui_official）

變「頂級名媛聚會」 黎姿林恬兒畀面打卡

除了做善事同推廣藝術，今次活動更是一場「頂級闊太聚會」。徐子淇圈中人緣極佳，今次主理恒基大Project，一眾好姊妹亦畀足面撐場！大美人黎姿（Gigi）、富商林建岳千金林恬兒（Elly），以及名媛柳王明琪（Anne）等都有出席打於。。幾位名媛一向感情深厚，過去亦經常喺各大慈善晚宴及私下聚會同框，今次齊齊現身中環海濱力撐徐子淇，足見「千億新抱」在名媛圈的極強號召力。

黎姿打卡！（IG/@gigilai_official）

黎姿林恬兒力撐！（IG/@gigilai_official）

左為許晉亨侄媳林麗穎，右為富商柳公健太太柳王明琪。（IG/@gigilai_official）

頂級豪門！（IG/@gigilai_official）

東亞銀行有限公司聯席行政總裁李民斌太太馮靈針。（IG/@gigilai_official）

非常有親和力！（ IG/@cathy_chui_official）

Fit爆！（ IG/@cathy_chui_official）