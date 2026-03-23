吳子冲親證離巢效力8年TVB未獲高層挽留：好耐冇見樂小姐、珍姐

吳子冲在近期播出的《臥底驕娃》擔任其中一個角色「克洛索帕」，曾是模等兒的他在2017年入讀第29期訓練班後就加入TVB，其後憑高大靚仔的外型漸漸走進觀眾目光。努力了將近8年，吳子冲終於「上位」。可是，近日傳出吳子冲離巢TVB的消息。



吳子冲親證離巢TVB。（陳順禎 攝）

昨日（3月22日）吳子冲出席《臥底驕娃》宣傳活動，他接受《香港01》訪問時親證離巢，表示是和TVB「和平分手」及透露離巢後向去。當被問到TVB高層有沒有挽留他時，他笑言：「好耐冇見到樂小姐、珍姐。」

一眾演員出席《臥底驕娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

35歲遇人生關口 拒「打死一世工」

近日有不少網民發現TVB官網已經將吳子冲的藝人檔案下架，他在訪問中大方承認此事，並透露自己也有上網查證過，確實已經「被消失」。他表示離巢是三月中旬發生的事，雙方經過多次來回傾談，最終決定和平分手。談到離開效力8年公司的真正原因，吳子冲坦言並非TVB主動提出不續約，而是自己來到35歲的人生關口，不希望未來的路只得一個選擇。

「我唔想35歲就人生得返一條路。就算我放低5年10年，如果啲戲唔係太屎，相信都仲有得撈嘅。會唔會覺得傷感可惜？係有嘅。」吳子冲直言，眼見不少圈中前輩如陳豪等，除了演藝事業外都有自己的生意或副業，讓他萌生了外闖的念頭。他解釋，如果繼續維持一份電視台的專屬合約，便無法在外面接手全職工作。趁著自己還有魄力、還能吃苦的時候，他希望跳出舒適圈，嘗試幕前以外的工作，為未來的穩定生活鋪路。

吳子冲透露會去做講師，開公關公司做老闆。（陳順禎 攝）

零高層挽留感錯愕

在TVB默默耕耘了8年，從閒角捱到開始有記憶點的角色，如今選擇在「開始入屋」的階段離開，外界難免替他感到可惜。吳子冲表示，每年都會與藝員科傾談來年計劃，在傾談續約的過程中，吳子冲表示只接觸過「藝員科」的同事，沒有任何高層出面挽留。他說：「小薯仔冇得見高層。（樂小姐、珍姐？）冇冇，好耐冇見過佢哋。」

放棄積累多年的幕前心血，吳子冲坦言心情矛盾。一方面，他認為演員是一條很長遠的路，自己並不急於在短時間內衝上男主角的位置，而是享受拍戲的過程，即使放下演藝事業5到10年再回來，相信大把機會依然「有得撈」。但另一方面，他亦感到傷感和可惜。決定離巢後，他沉澱了一段時間，並主動向交心的監製，如陳維冠及導演們「打底」道別，感謝他們多年來的栽培。

吳子冲透露會去做講師，開公關公司做老闆。（陳順禎 攝）

化身講師與PR公司老闆

吳子冲透露目前已經身兼多職，不但自行創業做老闆，更踏入教育界，成為大專院校的兼職講師。

機緣巧合下，吳子冲早前獲VTC（職業訓練局）邀請，為演藝及文化管理部門的學生舉辦工作坊，教授Set頭、化妝、扮靚及儀態肢體動作。由於反應熱烈，校方更為他「添食」開辦全新課程，專門教授「個人IP」與「AI」應用。為此，他特別找來星級化妝師、造型師及AI導師組成團隊，教導年輕人如何運用AI包裝個人形象及經營社交媒體。訪問中，他也表示，做老師的收入絕對比做演員更穩定，未來不排除會考慮轉做全職講師。

除了執起教鞭，吳子冲近半年亦積極發展公關事業。他透露早前參與了青年宿舍計劃，入住啟德方艙並協助統籌打點。期間，他結識了一位酒店集團的老闆，促使他開設了自己的公關營銷（PR event marketing）公司，專接該集團的項目，負責統籌社交媒體與公關活動。