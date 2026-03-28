37歲陳靜周遊列國單身也快樂　巴黎鐵塔下大解放展現極致女人味

現年37歲的金像獎最佳女配角陳靜（DaDa）近年大幅減產，享受人生。繼去年在西班牙伊比薩島以「真空肚兜」大露玉背震撼網民後，近日她再度出發去旅行，先後現身法國及新西蘭，狀態依舊處於巔峰，更在巴黎鐵塔下大解放，展現極致女人味。

Dada透視造型好誘人。（資料圖片）

陳靜早前以真空肚兜裝遊西班牙伊比薩島。（IG@dadachan）

經常周遊列國。（IG@dadachan）

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巴黎地標前陳靜DaDa大騷迷人曲線身材

DaDa日前在IG分享到新西蘭和法國旅行，兩個截然不同的地方，衣著風格亦有所不同。在浪漫之都巴黎，DaDa化身優雅淑女，在地標艾菲爾鐵塔下大晒迷人曲線身材，穿上一襲充滿誘惑的性感宮廷風晚裝，胸前低V款設計，酥胸半露盡現豐滿上圍；加上迷人眼神，女人味瞬間爆燈，網民讚嘆：「太靚了嗎！」

陳靜在巴黎地標艾菲爾鐵塔下，大曬迷人曲線身材。（IG@dadachan）

獲網民讚「太靚」。（IG@dadachan）

DaDa征服海拔1578米羅伊峰

熱愛運動的DaDa又到過以自然景色聞名的新西蘭。她換上清爽的山系打扮，挑戰著名的瓦納卡（Wanaka）行山徑。今次她體能大爆發，一口氣走了16公里，成功征服海拔1578米的羅伊峰（Roys Peak）。她更出動航拍機在山頂打卡，記錄壯麗群山，並感性表示美景令人眼界大開，更表示有些山徑會改變你，美景的確令人眼界大開。

去新西蘭行山，挑戰著名的瓦納卡（Wanaka）行山徑。（IG@dadachan）

用航拍機拍美景。（IG@dadachan）

撻訂豪宅無損富貴生活

向來投資有道的陳靜，19歲已上車做業主，靠「樓換樓」累積千萬身家。雖然DaDa前年底曾傳出撻訂大角咀豪宅，損失逾130萬港元，但似乎完全無損其生活質素。早前她分享在奢華豪宅與小男孩玩耍的照片，空間感十足的落地玻璃與簡約設計，盡顯其富貴朋友圈與生活品味。看來這位娛圈小富婆，早已實現財富自由，專心環遊世界展現最索一面。

住豪宅！（IG/@dadachan）

Dada曬豪宅！（IG影片截圖）