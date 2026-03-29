鍾鎮濤平民小店食飯發揮香港好客之道　走路姿勢令人擔心健康情況

上月剛度過了73歲生日的鍾鎮濤（阿B）年輕時憑住高大帥氣靚仔的外表，風靡萬千少女，是80年代的男神。鍾鎮濤一直被讚凍齡有術，皮膚緊緻，身上亦未見多餘贅肉，無論樣貌和身形都keep得好好。他曾在抖音上載新片以「我的生日大餐，70歲應該補一補。」為題，拍片分享養生之道。鍾鎮濤平日生活貼地，不時於街坊小店被網民偶遇，生圖曝光真實狀態。

鍾鎮濤是80年代男神。（葉志明攝）

鍾鎮濤為慈善節目獻唱。（林迅景 攝）

鍾鎮濤。（林迅景 攝）

走路姿勢令人擔心健康情況

日前有網民分享了在一家平民食店偶遇鍾鎮濤的視頻，以「中午吃飯偶遇鐘鎮濤」為題，發文寫道：「人超級好，見到和我們打招呼，還說歡迎來香港玩，沒想到吃飯正好偶遇」，大讚他的人品好。片中可見鍾鎮濤當日戴上cap帽，身穿短袖間條Tee恤襯黑色長褲配波鞋，打扮得相當年輕有活力，年屆73歲的他無論樣貌身材看上去都像50歲左右似的，絕對是凍齡男神的典範，狀態極佳。不過有網民就留意到鍾鎮濤走起路時拐下拐下的樣子，步履不是太穩，問到：「他是佝僂了嗎？為什麽走路站不直，而且看起來一瘸一拐的樣子」擔心他的身體健康情況，有網民就表示：「因為他以前在溫拿樂隊告別演唱會和林敏聰演唱會上摔倒過所以現在走路時會有點瘸」，猜測鍾鎮濤是因為摔倒所致。

鍾鎮濤幫襯平民食店被偶遇。(甜@小紅書)

鍾鎮濤幫襯平民食店被偶遇。(甜@小紅書)

鍾鎮濤打扮年輕有活力。(甜@小紅書)

鍾鎮濤打扮年輕有活力。(甜@小紅書)

鍾鎮濤被偶遇。(甜@小紅書)

鍾鎮濤被偶遇。(甜@小紅書)

鍾鎮濤走路一拐一拐。(甜@小紅書)

鍾鎮濤走路一拐一拐。(甜@小紅書)

鍾鎮濤人品獲大讚。(甜@小紅書)