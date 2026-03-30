陳庭欣分手10億男友大變樣　38歲近照驚變「迷你鼻」：小得好誇張

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）去年宣布與拍拖8年的富商男友楊振源（Benny）分手，回復單身後的她衝刺事業，不斷接Job及發展匹克球等運動興趣，更被爆與同為《東張西望》主持、現年27歲的「東張男神」曾錦燊（Charles）過從甚密，疑似與新歡同場。日前陳庭欣現身晚宴，驚現超細迷你鼻！

陳庭欣傲人的豐滿上圍極搶鏡。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣大騷身材。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣近照驚現「迷你鼻」

陳庭欣近日出席晚宴。有出席人士上載與陳庭欣的合照，陳庭欣穿上鮮艷長裙，相當有Taste。分手後的陳庭欣狀態十分不錯，臉露笑容大方合照，更畀心心，看來生活過得不俗。不過令人留意的是，陳庭欣的鼻子細到誇張，忽然變迷你鼻，引來網民關心，質疑發文網友P圖過度，「鼻子小得好誇張」、「陳庭欣鼻子這麼怪的嗎」、「鼻子是真實的嗎」、「五官比例怪怪」。發文網友則堅稱沒有P過圖，解釋是「手機拍照問題」和「角度問題」，直讚陳庭欣真人「很漂亮」，鼻子「一點不小」。

陳庭欣與前男友楊振源。（陳庭欣ig圖片）

陳庭欣與10億前男友楊振源。(ig圖片)

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣分手10億男友搬回黃大仙獨居

陳庭欣去年底宣布與坐擁10億身家的男友、彩豐行老闆楊振源（Benny）分手。據報道，Toby被指打回原形，搬離位於沙田九肚山的3000平方呎豪宅，搬回黃大仙500平方呎單位獨居，亦沒有私人司機及七人車接送，自己揸車出入。之後陳庭欣與「金牌媒人」阿Bob一同去拜狐仙求姻緣，又獲阿Bob介紹Pickleball場主，她直認幾啱傾，亦合眼緣，但不心急搵過第二個。

陳庭欣驚變迷你鼻。（小紅書）

發文網友堅稱沒有P圖。（小紅書）

陳庭欣近照。（小紅書）

陳庭欣。（陳順禎攝）

陳庭欣情史豐富。(陳庭欣IG)