陳茵媺躋身闊太圈愈炫愈富　戴巨型鑽戒有人車出街騷視帝老婆身價

現年44歲的陳茵媺與大她10年的老公陳豪於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由，放下如日中天的事業，宣布暫時淡出娛樂圈，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。近年陳茵媺在闊太圈亦打出一片天，除了與朱玲玲、翁嘉穗和劉倩婷打好關係外，近日又獲汪詩詩、汪圓圓預祝45歲生日，人緣極佳！身價暴增的陳茵媺日前在Instagram曬出多張美照，騷出手上巨型鑽戒，令人羨慕！

陳茵媺好好身材。(陳茵媺IG)

陳茵媺獲汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷為她預祝生日。(陳茵媺ig)

陳茵媺獲汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷為她預祝生日。(陳茵媺ig)

陳茵媺曬巨鑽顯身價

陳茵媺日前在Instagram發文，透露出街享受星期日時光，她強調自己隨意打扮，不在意凌亂髮型，便搭車出街玩。陳茵媺穿上T恤，向鏡頭自拍，看似不經意曬出右手無名指上的巨型鑽戒，非常吸睛；加上又有人車出街玩，生活寫意又富貴。陳茵媺發文指：「Messy hair, I don’t care, taking our car for a ride. #messyhairdontcare #sundaymood（我不在乎凌亂的髮型，開着我們的車去兜風）」。

陳茵媺之後又曬出多張造型照，她以「Monday blues」為主題，穿上藍色衫打扮得靚靚，手上同樣戴上該鑽戒，大騷好身材，獲激讚好正。

陳茵媺曬巨鑽戒指！（IG@aimeechan_official）

星期日出街。（IG@aimeechan_official）

靚！（IG@aimeechan_official）

手上的戒指好引人注目。（IG@aimeechan_official）

身材好。（IG@aimeechan_official）

出色。（IG@aimeechan_official）

靚女。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺榮登闊太飯局常駐成員！（IG@chomandylee）

陳茵媺好靚女。(陳茵媺IG)

陳茵媺好好身材。(陳茵媺IG)

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

陳茵媺好靚女。(陳茵媺IG)