沈卓盈徐菁遙豪門闊太聚會坐遊艇出海慶生　陳自瑤罕被撇甩IG回應

現年41歲前港姐徐菁遙（Suki，前名徐淑敏）2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，兩人育有三個女，一家五口跟奶奶和姑奶一家搬入大埔比華利山4層連天台的4千呎豪宅。徐菁遙日前與好友出海，與同為「億元闊太」的沈卓盈坐跑車造型的遊艇出海，大騷Fit爆人妻Body，相當靚女！

徐淑敏同老公黃浩。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏與好友沈卓盈。(ig圖片)

沈卓盈徐菁遙出海跑車遊艇慶生

沈卓盈日前在Instagram曬出多張慶生照片。徐菁遙、沈卓盈與另外兩位女友人，四人一起出海慶生。徐菁遙手捧住寫上「Suki」的蛋糕，穿上露肩上衣，而沈卓盈也穿上短裝小背心現身，四人在海上享受美酒、生果和蛋糕。而遊艇則是紅色跑車造型，盡顯闊太豪氣身價！

沈卓盈今次聚會則不見同為人妻好友的陳自瑤，沈卓盈發文：「Throwback to our best moments together 改完又改嘅約會終於成事 生日總要有點儀式感才好玩 祝願兩位壽星女 suki & green 繼續咁靚咁開心 咁快樂～」徐菁遙則留言透露，今次聚會搞手為沈卓盈，她留言：「睇返啲相超開心 多謝babe每年都堅持悉心為我哋準備一個特別嘅生日 點解你咁好嘅 luv u so much」，估計是以往慶生的舊照。今次闊太聚會則不見同為人妻好友的陳自瑤，陳自瑤大方留言，激讚四人都好靚女：「好靚呀，好靚呀」。

(左起) 陳自瑤、徐淑敏、沈卓盈。(ig圖片)

陳自瑤與好姊妹徐淑敏以及沈卓盈一起做運動。(ig圖片)

沈卓盈嫁內衣大王富商

沈卓盈嫁入豪門後淡出幕前，專心相夫教子，過著無憂無慮的少奶奶生活。據悉，她的丈夫杜灝標（Calvin）是一位富商，經營家族內衣生意，業務遍及歐美多地，家底相當豐厚。兩人婚後居於價值過億的獨立屋，生活富貴。

沈卓盈同徐菁遙闊太聚會。（IG@sukichui_wee）

出海慶生。（IG@sukichui_wee）

四人團。（IG@sukichui_wee）

攬頭攬頸。（IG@sukichui_wee）

感情好。（IG@sukichui_wee）

靚女。（IG@sukichui_wee）

嘆美酒。（IG@sukichui_wee）

蛋糕。（IG@sukichui_wee）

騷好身材。（IG@sukichui_wee）

正！（IG@sukichui_wee）

開心。（IG@sukichui_wee）

盡慶。（IG@sukichui_wee）

豪氣。（IG@sukichui_wee）

跑車。（IG@sukichui_wee）

好開心。（IG@sukichui_wee）

靚女！（IG@sukichui_wee）

可愛。（IG@sukichui_wee）