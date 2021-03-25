韓馬利自爆患腦膜炎期間嚴重斷片：姑娘同我講返試過偷走兩次

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-25 07:30

韓馬利身邊有朋友的親戚也患上腦膜炎，一個因不感自理而被安排到老人院，一個到時在亦未甦醒，所以十分慶幸自己的情況。「醫生話我喺鬼門關行咗兩圈」(影片截圖)

韓馬利（Mary姐）於2019年曾因腦膜炎入院半個月，她在康復後曾坦言一隻腳已踏進鬼門關，日前她接受馬浚偉嘅《緣來自咖啡2》提到，從前工作佔去自己大部份時間，但病癒後有感需要過一點更充實的生活，首要做就係修補同老公燕哥（杜燕歌）嘅關係。「因為以前我忽略咗佢好多，我祈禱讓我戀慕我丈夫，好感恩禱告之後對佢嘅眼光唔同晒，以前覺得佢好stupid嘅嘢，而家會覺得好得意。」

韓馬利大病過後，不再將工作放在首位，並花時間修補與老公杜燕歌的關係。（微博圖片）

韓馬利表示自己生病時，完成感受到老公的關心，看到對方推辭工作照顧自己後，亦有所反省。「我同佢say sorry，同佢講以前忽略好多佢感受，試過幾次佢大病，我放低啲藥叫佢自己食，然後就去開工，結果佢自己入咗醫院，我仲話『發燒咋喎，要唔要入醫院呀？我開工，你聽話，聽日嚟接你』你諗下，有個咁嘅老婆，以前唔覺得自己咁衰。」她表示經此一疫後，老公很多事都不再告訴她，認為講都無用，開始各自各生活，直到自己大病過後，才將問題揭開，並慶幸能夠有機會修補。

韓馬利當初發燒時仲唔想去醫生，但老公因為見她呆呆哋，所以堅持帶她到醫院。而韓馬利最後的記憶就是醫生要她留院。(影片截圖)

韓馬利表示過往生病都不會去睇醫生，但19年發燒時，老公提議她去睇醫生，原來是因為看到她當時十分呆滯。「坦白講，醫生一話完我要入院，我所有記憶都斷晒，其實我入院三個星期。我無記憶到，有姑娘同我講，有兩晚我拎住手袋去搭電梯，好在佢哋見到捉住我，我問『你哋做咩捉住我？我今晚要拍兩場大打戲，一定要返工』，其實試過兩次，亦試過突然會去洗手間沖涼、搵花灑淋自己，但呢啲我係完全無記憶。」韓馬利說住院期間，朋友去探望她時，看到她詞不達意且十分呆滯，都認為她「就快唔得」，幸好第二星期她開始回覆正常、有意識。韓馬利表示自己情況最差時，一日只食一隻雞蛋，「醫生一叫我食嘢就喊，一隻雞蛋已經係極限。」

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