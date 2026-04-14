崔碧珈就與鄭健樂羅生門事件發聲明　譴責涉嫌刑事侵權與誹謗行為

現年37歲的性感女神崔碧珈與58歲的大隻Rocky鄭健樂的戀情羅生門越演越烈。Rocky早前接受訪問時，為自證並非「痴漢」，公開了兩人的WhatsApp對話截圖，親證曾有過一段為期兩個月的「崔樂戀」。此舉疑似觸動女方神經，崔碧珈沉默數日後，日前（11日）在IG限時動態連發多帖，貼出有關「起底」及「侵犯私隱」的法律條文，字裡行間火藥味十足，疑要向Rocky追究法律責任。

崔碧珈一開始上載與Rocky做Gym合照，引發連串風波。（ig@anitachui）

崔碧珈昨日打破沉默回應事件。（ig@anitachui）

今日崔碧珈透過所屬公司高影娛樂於Threads上發布嚴正聲明，正式回應有關事件，聲明全文內容如下：

【高影娛樂 嚴正聲明】

本公司感謝各界和媒體朋友對旗下藝人崔碧珈小姐 (Anita Chui) 的關心。

針對近月有個別人士涉嫌多次主動惡意利用私人通訊內容進行非法披露，並以此斷章取義、虛構及歪曲事實、不間斷滋擾、公開散佈誤導資訊，導致公眾產生誤解以致引發大規模網絡欺凌等行為，本公司懷疑相關人士試圖以此手段作為個人宣傳或達到特定個人目的，特此作出以下嚴正聲明：

1. 嚴正譴責涉嫌刑事侵權與誹謗等行為：

崔小姐早前曾多次公開表示，不會再就相關私事作個人回應，望不實謠言可告一段落。唯涉事人士多次無視警告，接二連三在完全未經崔小姐允許及知情下，單方面不間斷公開陳述及發布失實言論誤導公眾。此等行為極其自私，已嚴重侵害崔小姐之個人私隱及名譽，造成長期嚴重滋擾且已達到不能容忍的限度。

2. 已正式啟動刑事法律報案程序：

鑑於相關人士行為近日變本加厲，本公司今日已正式向香港警務處及個人資料私隱專員公署作出舉報和遞交證據。目前本公司已完成相關證據之公證與存檔，相關舉報編號已由律師紀錄在案。必須強調，未經同意披露私人資料涉嫌觸犯刑事「起底」罪行，一經定罪可處監禁及留有案底。