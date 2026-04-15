林祖輝離婚後近況　曾擁過億身家轉戰澳門打理燒肉店豁達住宿舍

62歲的前亞視小生林祖輝前年被爆與姚嘉妮結束18年婚姻，二人強調不涉及第三者，雙方和平分手。姚嘉妮形容與林祖輝由夫妻變為家人，會共同撫養一對子女，而男方亦表示雙方保持良好關係。日前，林祖輝罕有現身好友李婉華的 YouTube頻道直播，大談其最新近況，原來他已低調轉戰澳門飲食業。

62歲的前亞視小生林祖輝離婚後近況曝光！（截圖）

林祖輝現身李婉華直播。（截圖）

二人曾是圈中模範夫婦。（梁碧玲攝）

姚嘉妮與林祖輝及一對兒女。

二人婚禮。（VCG）

姚嘉妮與林祖輝生意曾越做越大！（微博圖片）

由「身家過億」回歸平淡 住公司宿舍搭巴士出入

林祖輝自 2011 年棄影從商後，生意一度愈做愈大，曾代理知名童裝品牌並坐擁 6 間分店，甚至傳出擁有過億身家及計劃建立上市王國。然而隨着零售業環境轉變，其童裝生意已告停業。在直播中，他透露目前正在澳門新濠天地為朋友打理一間日本燒肉店。由昔日的連鎖店大老闆變回幕後管理，林祖輝心態相當豁達， 他透露目前住在公司安排的氹仔宿舍，雖然並非豪宅，但他笑言環境方便，距離工作地點僅兩個巴士站。他表示在餐廳從裝修、設計餐牌到收銀系統都親自跟進，目前餐廳已開業半年，他享受這種與本地街坊接觸的「人情味」生活。

林祖輝離婚後激罕現身！（fb照片）

姚嘉妮林祖輝育仔女遺傳優良基因外表出眾。（IG：@yiugaga）

演藝成就平平 屬圈中罕見的有內涵演員

林祖輝前年被爆出與姚嘉妮結束 18 年婚姻，雖然經歷人生轉折，但直播中的他神采奕奕，多年老友李婉華在節目中不停稱讚他，更直言：「你永遠喺我心目中都係一個白馬王子。」雖然林祖輝自認演藝成就平平，但他其實是圈中罕見的有內涵演員，傳統名校九龍華仁書院出身的他畢業於香港大學文學院，主修經濟及哲學。他跟同屬哲學畢業生的黃子華十分投契，子華神曾於棟篤笑《金盆𠺘口》公開多謝林祖輝，在其未成名前多次仗義相助，子華在後台攬住林祖輝爆喊。

黃子華日前與林祖輝在其棟篤笑《金盆𠺘口》後台相擁爆喊。（網上圖片）

姚嘉妮與林祖輝（微博圖片）

姚嘉妮與老公林祖輝於2013年合力大搞童裝生意，至今已有多達六間分店，其中元朗分店舖位逾千呎，並獲多家知名運動品牌的獨家童裝代理，她更不時在IG晒出豪宅！（IG/@yiugaga）