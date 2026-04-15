小S徐熙娣重返螢幕惹哭林志玲！《康熙來了》睽違十年再合體

台灣藝人小S（徐熙娣）在走出喪姊之痛後，堅強地重返《小姐不熙娣》的主持崗位。繼好友賈永婕現身節目力挺後，近期更迎來了重量級嘉賓。不僅昔日搭檔蔡康永驚喜同框，重現了當年《康熙來了》的經典畫面，台灣「第一名模」林志玲也義氣相挺答應上節目站台。三人睽違十年的罕見合體瞬間掀起全網熱烈討論，而當林志玲見到小S時更當場激動淚崩。



（左起）小S（徐熙娣）、林志玲、蔡康永暌違10年再同框，重現《康熙來了》經典畫面。（東森電視台）

小S徐熙娣在去年初經歷喪姊之痛，停工逾一年，最近才重返個人節目《小姐不熙娣》。（IG@elephantdee）

林志玲心疼閨密當場淚崩 小S幽默化解感傷

淡出螢光幕多年的林志玲，趁著小S重新復出演藝圈之際，特別現身《小姐不熙娣》給予支持。談及答應上節目的原因，林志玲坦言全是因為單純「想見妳」。話才剛說完，她便按捺不住情緒激動落淚，接著對小S感性地表示：「我覺得走到這步很不容易，這感覺是可能一輩子都會帶着的傷痛，但你還是走到我們面前了，想哭想笑，我們都在。」

台灣著名模特林志玲，亦是小S在圈中多年的好朋友。（IG@chiling.lin）

林志玲坦言上節目全是因為單純想見小S，說完便按捺不住情緒激動落淚。（東森電視台）

面對林志玲突如其來的溫情攻勢與感人氣氛，小S依舊不改其幽默本色，搞笑反問對方：「你為何不在化妝間哭，要在觀眾面前為我而哭？如果我等等問很過分的問題，大家會覺得我很狠心！」甚至大爆：「她（林志玲）很懷念我在康熙罵她的日子。」這番話讓林志玲瞬間破涕為笑，坦言自己其實相當懷念過去在節目上被小S調侃的日子，甚至大喊「妳罵我吧，我就是想被妳罵」，兩人逗趣的互動足以見得私底下的深厚交情。

林志玲哽咽告白小S後，甚至大喊「妳罵我好了」。（東森電視台）

相伴十二載歲月 螢幕假想敵私下卻是真摯摯友

提起兩人這份難能可貴的友情，必須回溯到《康熙來了》那十二年的歲月。在那個綜藝節目尚未被過度包裝、沒有濾鏡與劇本的年代，小S的毒舌犀利與林志玲的溫柔高情商，構成了節目中最鮮活的反差看點。小S在鏡頭前從不掩飾對林志玲的調侃，無論是吐槽她的娃娃音、高挑身材，甚至總是將她列為自己的第一「假想敵」。

《康熙來了》是由蔡康永和徐熙娣兩人主持的談話節目，已於2016年播出最後一集。（IG@kangyongcai_）

是次《小姐不熙娣》是三人暌違10年後，再度合體熒幕。（東森電視台）

然而在節目之外，兩人的真實關係卻是無比親密。林志玲是唯一能夠隨意進出小S衣帽間的人，而小S也是唯一敢在林志玲素顏時打電話查勤的摯友。這份真摯的情誼跨在充滿笑聲與淚水的溫馨合體中，再次深深感動了無數觀眾。