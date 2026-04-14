曾沛慈疑遇浪姐黑箱作業跌出前10　瘋傳不滿怒退賽　本人現身闢謠

曾沛慈參加選秀節目《乘風破浪的姐姐2026》（浪姐7）表現亮眼，回憶殺的人氣順勢飆漲。



不過疑似因為節目黑箱作業，近日卻傳出退賽消息衝上熱搜，嚇壞大批粉絲，對此她親自回應強調「不會走」，承諾會繼續在節目中突破自己，絕不辜負每一個舞台機會。

近日曾沛慈傳出退賽消息衝上熱搜，嚇壞大批粉絲，對此她親自回應強調「不會走」，承諾會繼續在節目中突破自己，絕不辜負每一個舞台機會。（微博@新浪綜藝）

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曾沛慈退賽傳聞發酵當日，她全程參與見面會直播公開闢謠，同隊隊友徐夢潔看到熱搜後也急忙求證，直接拿著手機問她「退賽嗎」，曾沛慈搖頭否認並表示「不會走」，讓徐夢潔鬆了一口氣直呼「嚇死我了」。曾沛慈受訪時也強調會把該做的事情做好，繼續在《乘風》裡勇敢突破、挑戰自己。

曾沛慈初舞台選唱代表作《一個人想著一個人》，以零修音穩定唱功驚艷全場，被視為本屆一大黑馬，然而她原先在官方預測榜單排名一路領先，最後卻因採微博人氣排序跌到第11名，引發外界質疑機制不透明，部分觀眾認為有幕後操作。

在一公舞台上，曾沛慈以隊長身份率隊表演《一半一半》，以904票全場最高分全員晉級，賽後她發文承諾「帶來更多舞台」。《乘風2026》官方微博也公布「初舞台推薦超會評」活動票選成績，恭賀曾沛慈拿下綜合評分TOP1，將獎賞她微博獨家曝光資源，目前仍是《浪姐7》人氣擔當。

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