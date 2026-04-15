賭王千金何超蕸病逝　何超瓊缺席《法國五月》發佈會

已故「賭王」何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女兒何超蕸（Maisy Ho），於 2026 年 4 月 12 日因病與世長辭，享年 58 歲。



多年低調貢獻 遺憾不敵病魔

據悉，何超蕸多年來一直與乳癌作鬥爭，近期病情反覆並轉趨惡化，最終在養和醫院安詳離世，家人陪伴在側。身為家中較為低調的成員，何超蕸一直默默耕耘家族企業，並在社會公益領域貢獻良多，曾任東華三院主席，並長期致力於推動香港與內地的文化交流及演藝發展。文化體育及旅遊局局長羅淑佩及醫務衞生局局長盧寵茂均對其逝世表示哀悼，並對其生前在文化、教育及社會服務方面的貢獻表示深切感謝。

何超蕸。(資料圖片)

《法國五月》活動如期舉行 何超瓊因喪妹之痛缺席

今日（15/4）年度文化盛事《法國五月藝術節與法國五月美食薈 2026》在中環舉行發佈會。然而，在發佈會上，一向積極推動中法文化交流、並於本月初剛獲頒法國國家榮譽軍團軍官勳章（Officier dans L'Ordre national de la Légion d'Honneur）的何超瓊（Pansy Ho）罕見缺席。

朱晨麗出席三八婦女節晚宴，與香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉及全國政協常委、信德集團行政主席何超瓊合照。（IG@rebecca_zhu）

作為「法國五月」的董事會聯席主席，何超瓊多年來鮮少缺席相關盛事。但據知情人士透露，何超瓊因胞妹何超蕸甫於數日前離世，正處於沉痛哀傷中，並需協助處理家中的喪禮事宜，故今日決定低調缺席活動，改由其他執委代為主持。

林嘉欣現身出席發佈會。（葉志明攝）