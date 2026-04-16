41歲鄧洢玲阿旦大解放！效法袁嘉敏賣性感照　三點式戰鬥力依舊

現年 41 歲、有「宅男女神」之稱的鄧洢玲（阿旦），近年雖然大幅減產，但依然積極開拓財路。繼袁嘉敏後，阿旦亦決定將其「性感本錢」化為商機，開設 Patreon 頻道與粉絲分享福利照片。日前，她在社交平台 Instagram 上載多張三點式比堅尼火辣照，大騷驕人身材，並感性分享由藝人轉戰付費平台的心路歷程。



41歲鄧洢玲阿旦大解放！（IG/@cutiegg）

戰鬥力依舊！（IG/@cutiegg）

親解轉戰付費平台原因

阿旦在帖文中透露，幾年前決定製作 Patreon 相簿，初衷是為了不浪費每次拍攝的成果。她笑言平時在 Social Media 只貼出一兩張美照，但背後其實拍攝了過百張相片，加上旅行時想留倩影，遂決定建立一個更私密的分享平台：「時間真係唔等人，但影低咗……睇返都仲記得當時鏡頭背後嘅感受，或者正經歷緊嘅生活轉變，見證住自己成長。」

她更預告正籌備四月底的新系列拍攝，並徵詢網民意見。照片中可見，阿旦身材保養得宜，不僅皮膚緊緻，身形線條亦完全不遜於一眾後輩。

入行多年，阿旦的身材一直都是網民焦點！（IG/@cutiegg）

入行多年，阿旦的身材一直都是網民焦點！（IG/@cutiegg）

開拓外地市場 海外華人成 Subscribe 主力

阿旦特別提到，Patreon 的訂閱者中不少是已移民外地的港人或生活在海外的華人。她感激這班支持者讓她有動力繼續創作。在目前本港演藝市場萎縮下，阿旦效法袁嘉敏等人經營成人向或性感相片平台，無疑是為自己開拓了另一條穩定的收入來源。

40+身材不遜後輩！（IG/@cutiegg）

索！（IG/@cutiegg）

女人味！（IG/@cutiegg）

驚艷網民。（IG@cutiegg）