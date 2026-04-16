女神配對2｜郭珮文自爆單身九個月　開四大擇偶條件：要月入十萬

「最強Body」郭珮文（Juliana）今日於電視城出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會。郭珮文活動上提出四大擇偶要求：「希望對方月入十萬以上」、「鍾意Bad boy 型」、「身高178以上」和「有上進心」；要得到女神歡心，果然一點都不易。

郭珮文透露已回復單身9個月。（陳順禎 攝）

驚訝獲公司推薦參加配對節目

郭珮文接受《香港01》訪問時，透露是公司先問她有否興趣參加，她聽到後都很驚訝：「因為我以為會有超多人報名，輪唔到我，但知道有份參與嗰陣真係好開心多過緊張。因為其實我份人好宅，平時冇咩機會識到男仔，所以想藉住呢個機會，睇下可唔可以遇到真命天子。」

回復單身 與前任理性分手

提及上一段感情，郭珮文承認已回復單身約九個月。她說前任是她還在美國讀書時認識的，拍了拖三年。至於分手原因，她坦言：「因為 Long D（遠距離戀愛），大家分別美國同香港比較難維持。同埋都冇一個共同嘅目標，唔知幾時在喺埋一齊。因為我而家想專注事業，佢都有佢嘅諗法，步伐唔一致，最後大家決定和平分開。」

郭珮文解釋平時說話語速較慢是因為跟對方不熟，如果對住親密的人，她是會說不停。（陳順禎 攝）

雖然結束三年多感情，但郭珮文表示分手時並沒有想像中傷心，也沒有大哭一場。因為她認為這是一個理智大於感性的決定，雙方在和平的氣氛下劃上句號。

鍾情「型格Bad Boy」

問到今次參加《女神2》有何擇偶要求？郭珮文笑言：「外型上我鍾意一啲有Bad Boy 感覺、型格啲和高大嘅男仔，因為我自己都比較大份，希望可以有一種小鳥依人嘅感覺。」性格方面，郭珮文則希望對方是個善良、穩重且有擔當的人，「最好個性上強勢少少，因為我個人比較 Soft，希望對方可以 Lead 住我。（可擔心對方貪圖妳身材？）我哋會互相了解下先架嘛，如果佢只係得嗰個意圖就唔好了。」

郭珮文稱外型上自己喜歡一些有Bad Boy 感覺和高大的男仔。（陳順禎 攝）

認為感情應建立在信任 要求另一半「月入十萬」？

郭珮文自言是一個「信任型」女友，從來不會查另一半的電話，認為感情應建立在信任之上。妳會不會很容易被騙？郭珮文直言：「可能會架！但如果俾我發現你呃我，咁就分手，係你嘅損失。」

郭珮文慶幸未遇過渣男。（陳順禎 攝）

活動上，郭珮文希望另一半月入十萬。她解釋這並非死要求，而是希望雙方能有一個共同的經濟收入去組織家庭，尤其是考慮到將來養育小朋友的開支。「因為我都想有一個好少少嘅生活水平。或者如果我到時有經濟實力，就算對方關屋企我都唔介意，最緊要係大家有心理連結。」

「未試過同香港人拍拖」

而她在簡介中，也提到「未試過同香港人拍拖」。郭珮文解釋因過去的對象大多是內地人或是在外國長大的華人，因此對香港男生的戀愛價值觀不太了解，但她聽聞香港男生比較欣賞獨立的女性，她都可以的。「但我對拍拖係佛系，有係好，冇亦唔會強求。」

回應整容傳聞

對於近日有網民質疑其五官變得精緻，郭珮文爆笑回應：「我唔覺喎，我最近係化妝叻咗。（無『動手腳』？）陰影打得重手咗，加上假睫毛嘅效果。」不過她亦坦言不排斥醫美，笑稱若到了三、四十歲皮膚鬆弛，或許會考慮接受提升療程，但目前仍崇尚自然。