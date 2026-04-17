金牌經理人黃柏高激罕現身拍片憶述陳百強　曾患喉癌走過鬼門關

現年74歲曾叱咤娛樂圈，有「金牌經理人」之稱，九十年代起捧紅過不少歌手，如陳慧琳、楊千嬅、古巨基等的黃柏高（Paco），早前曾自揭患上喉癌，近日驚喜進駐小紅書，並發布首條影片與網民交流。片中見黃柏高精神矍鑠，身形較之前飽滿不少，臉色紅潤，健康狀況顯然已大幅改善。

黃柏高進駐小紅書。（小紅書＠Paco黃柏高）

首片憶述陳百強

片中黃柏高穿上深藍色拼接流蘇牛仔外套，配上標誌性的圓框眼鏡，潮味依舊。黃柏高狀態大勝從前，相比早年他被捕獲時那副暴瘦、虛弱的模樣，現時的他明顯長肉不少，側面更驚見微凸的「肚腩」。

黃柏高罕露面狀態大勇。（小紅書＠Paco黃柏高）

黃柏高在首條影片中感性憶起與陳百強（Danny）的往事，大讚對方是天生的巨星：「喺當時係時代嘅尖端，係非常之潮流嘅。」他直言當年聽過《眼淚為你流》後，就被陳百強的才華深深吸引，「佢每粒音符係足足可以打動到你。」更指陳百強具備獨特氣質，即使只是簡單穿著一件白恤衫、一條牛仔褲，就已經非常有型。他對陳百強的評價極高，直言對方是樂壇中「偶像加實力的難得的男歌手」，言談間充滿無盡懷念。

黃柏高小紅書首片憶述陳百強。（小紅書＠Paco黃柏高）

直言陳百強是「走時代的尖端」。（小紅書＠Paco黃柏高）

黃柏高更稱陳百強是一位「偶像加實力的難得的男歌手」。（小紅書＠Paco黃柏高）

曾患喉癌走過鬼門關

早年黃柏高曾與死神擦身而過，過去曾將「威士忌當水飲」的他，不幸確診患上喉癌，一度要接受痛苦的化療。他曾坦言人生最大悔恨是「錯誤灌輸溝酒模式」，幸而最終走過鬼門關。如今他重現大眾視野，不僅成功抗癌，更以更健康的姿態分享昔日樂壇輝煌史，令一眾粉絲既驚喜又感動。

黃柏高以前酒不離手。（小紅書圖片）

黃柏高以前酒不離手。（VCG）

黃柏高近年鮮有露面。(小紅書圖片)