55歲鍾麗緹爆要拼第4胎　張倫碩認「想有自己仔」網疑其言行矛盾

55歲的鍾麗緹前兩段婚姻生下三個女兒，2015年因演出真人秀與小12歲男藝人張倫碩相戀。



兩人結婚後，鍾麗緹的三個女兒都喊張倫碩「爸爸」並改姓張，一家五口和樂融融。最近，夫妻倆還一同上節目提前舉行「金婚」紀念儀式，幸福模樣羨煞觀眾。

鍾麗緹﹑張倫碩在2016年結婚。（張倫碩微博圖片）

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最近，鍾麗緹和張倫碩一起做客芒果TV節目《初入職場·金融季》。張倫碩在節目中被問到，若鍾麗緹把名下財產全給三個女兒，是否會有意見？他秒回沒意見，並透露曾告訴女兒，他有一段時間可能工作邀約會變少，希望不會影響到她們，女兒反而叫他不用擔心，還安慰他「以後我養你」。

他感慨道：

父女的緣分不是說血不血緣，是靈魂。她們平時也不是常常理我的，她們有自己的社交、朋友，但是當我遇到事情，她們可以說這種話，我覺得這一切都值了。

觀眾也被這段「超越血緣的父女情」打動。

張倫碩節目中談到還是想要自己的孩子。（微博圖片）

在最新播出的節目中，張倫碩直言還想要自己的孩子。對於家庭再添一員，張倫碩和鍾麗緹都表示「順其自然」。主持人提及鍾麗緹已經55歲了，如果想要孩子也是這一兩年的事情，她坦然地說：

肯定是要有科技的準備和干預，但是就看你的想法，不行我們就收養也沒問題。

她還指出，孩子像黏合劑，會讓一個家有家庭的感覺。

不過，有網民認為張倫碩言行矛盾，若朝夕相處的繼女無法成為黏合劑，收養非親生孩子同樣難以滿足成為黏合劑的需求。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】