55歲鍾麗緹爆要拼第4胎　張倫碩認「想有自己仔」網疑其言行矛盾

撰文：聯合早報
出版：更新：

55歲的鍾麗緹前兩段婚姻生下三個女兒，2015年因演出真人秀與小12歲男藝人張倫碩相戀。

兩人結婚後，鍾麗緹的三個女兒都喊張倫碩「爸爸」並改姓張，一家五口和樂融融。最近，夫妻倆還一同上節目提前舉行「金婚」紀念儀式，幸福模樣羨煞觀眾。

鍾麗緹﹑張倫碩在2016年結婚。（張倫碩微博圖片）

更多鍾麗緹﹑張倫碩及女兒們照片：

+12

最近，鍾麗緹和張倫碩一起做客芒果TV節目《初入職場·金融季》。張倫碩在節目中被問到，若鍾麗緹把名下財產全給三個女兒，是否會有意見？他秒回沒意見，並透露曾告訴女兒，他有一段時間可能工作邀約會變少，希望不會影響到她們，女兒反而叫他不用擔心，還安慰他「以後我養你」。

鍾麗緹姐弟戀婚姻不被看好大談年齡差　張倫碩遭質疑為錢接近對方

他感慨道：

父女的緣分不是說血不血緣，是靈魂。她們平時也不是常常理我的，她們有自己的社交、朋友，但是當我遇到事情，她們可以說這種話，我覺得這一切都值了。

觀眾也被這段「超越血緣的父女情」打動。

張倫碩節目中談到還是想要自己的孩子。（微博圖片）

在最新播出的節目中，張倫碩直言還想要自己的孩子。對於家庭再添一員，張倫碩和鍾麗緹都表示「順其自然」。主持人提及鍾麗緹已經55歲了，如果想要孩子也是這一兩年的事情，她坦然地說：

肯定是要有科技的準備和干預，但是就看你的想法，不行我們就收養也沒問題。

她還指出，孩子像黏合劑，會讓一個家有家庭的感覺。

不過，有網民認為張倫碩言行矛盾，若朝夕相處的繼女無法成為黏合劑，收養非親生孩子同樣難以滿足成為黏合劑的需求。

【延伸閱讀】鍾麗緹細女疑似拍到姐姐如廁遭網民狠批　媽媽急發文道歉還原真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+13
55歲鍾麗緹無濾鏡真實食相曝光　網民大讚表情崩壞依然靚到發光張倫碩受富婆喜歡坦承自己善良可愛　否認為錢接近鍾麗緹55歲性感女神坦言冇年齡焦慮　狀態唔輸年輕人：年齡是個數字

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

鍾麗緹
張倫碩
香港藝人動向
聯合早報