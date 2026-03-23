鍾麗緹細女疑似拍到姐姐如廁遭網民狠批　媽媽急發文道歉還原真相

日前鍾麗緹的小女兒Cayla在IG分享自拍照，卻被眼尖網友發現，照片後方背景處疑似出現姊姊Jaden如廁的畫面，立刻引網友熱議，認為Cayla只顧自己美，不管姊姊的隱私。



3月23日鍾麗緹親發文說明回應。

鍾麗緹發文除了澄清事件始末。（微博@鐘麗緹 Christy）

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鍾麗緹發文除了澄清事件始末，也對外致上誠摯歉意，坦言在孩子教育上確實有疏忽，未來會更加用心陪伴。她表示，自己已在北京生活超過20年，早已在當地成家立業，女兒們也從小在北京長大、讀書，一家人對這片土地有深厚情感。不過她也反思，過去因工作忙碌，陪伴孩子的時間不足，對於孩子的關心、溝通與心理輔導做得不夠，讓她深感愧疚與自責。

針對近日爭議的照片，她透露女兒Cayla分享照片時不慎拍到同學的私密畫面，對對方及家人造成困擾與不安，她為此鄭重道歉，並強調照片中的人是同學，並非外界誤傳的Jaden，呼籲大眾停止散播不實資訊。

鍾麗緹指出，孩子年紀尚小，對於隱私與界線的認知不足，但身為父母未盡到教育與監護責任，責任在自己。事件發生後已第一時間刪除相關照片，並與孩子深入溝通，強調尊重他人隱私的重要性，未來會更加謹慎處理。

最後，她再次向受影響的同學及其家人致歉，也懇請外界停止轉傳相關圖片，以保護未成年人的隱私。她強調，未來將投入更多時間關心孩子的心理健康與成長，用耐心與陪伴彌補過去的不足，努力成為更稱職的母親。

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