郭富城昔日緋聞女友45歲凍齡狀態驚人　認單身生活「黐家」

現年45歲、曾被譽為「集郵女神」的王秀琳（Mango），近年已絕跡幕前，早前王秀琳罕有在直播平台與網民互動，大方分享感情現況及生活細節。雖已年過四十，但片中所見其皮膚依然白晳緊緻，狀態與當年在演藝圈時分別不大，更增添了一份知性美。



多年來狀態極好！（IG/@mango_wong）

多年來狀態極好！（IG/@mango_wong）

認單身渴望「汕頭火鍋」 與家人關係極好

在直播中，王秀琳主動提及自己的感情狀況，直言目前是單身。面對網民提問，她表現得非常坦誠，更笑稱自己是一個非常「黐家」的人，她透露自己一星期有6天都會見家人，彼此關係極之親密，生活重心完全回歸家庭。 王秀琳在直播中一邊食生菜沙拉減肥，一邊卻嚷著想去汕頭食牛肉火鍋，更熟練地講出雷州話與廣州話的差異，流露出親民的一面。

45歲狀態好好！（截圖）

45歲狀態好好！（截圖）

45歲狀態好好！（截圖）

事業路起伏：由玉女歌手轉行經商

王秀琳於1999年以模特兒身份出道，隨後進軍樂壇，代表作包括《不落家》。其後她曾參與多部劇集及電影演出，如《我和殭屍有個約會III之永恆國度》。2011年後她逐漸淡出娛樂圈，轉行經商，投資日本餐廳及推出個人品牌XO醬。

去修行!（微博／＠Mango_Wong_王秀琳 ）

無分別！（微博／＠Mango_Wong_王秀琳 ）

認單身生活「痴家」（微博／＠Mango_Wong_王秀琳 ）

緋聞史精彩：曾令城城郭富城「護花」

王秀琳當年的緋聞史遠比演藝作品更吸睛，對象位位重量級，因而被封為「集郵女神」。

郭富城： 2009 年被傳與郭富城秘戀，城城更被拍到親自駕車護送其回家，成為全城熱話。

黃曉明： 曾被拍到與黃曉明在上海消遣，雖然雙方否認，但緋聞依然傳得沸沸揚揚。

富豪名流： 她曾與已故林建岳長子林孝賢、甚至與霍啟山等傳出緋聞，對象多為城中富二代或巨星。

雖然過去情史豐富，但如今的王秀琳似乎更享受平淡生活。在直播中被問到會否復出演戲時，她顯得不置可否，目前似乎更專注於個人事業與家庭生活，過著「佛系」的名媛生活。