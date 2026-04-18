張慧儀帶養子現身廣州公益活動　Hanson近況曝光現紅潤健康氣色

昔日「性感女神」張慧儀日前現身廣州，並非為了拍劇或商演，而是帶著 22 歲的養子張晃維（Hanson）一同出席世界孤獨症日（自閉症日）的公益活動。多年來母子相依為命，張慧儀對患有先天性心臟病的 Hanson 視如己出，這段跨越血緣的愛再次感動無數網民。



張慧儀曾為醫治兒子的心臟病而花費百萬醫藥費，並一度淡出香港幕前。（IG/@cheong_wei_yee_angie）

感觸發文：他不是孤島，只是需要一座橋

張慧儀在社交平台 Instagram 上載活動片段，並感性寫下長文，形容 Hanson 是生命中一個特別的相遇。她坦言當年選擇領養 Hanson 時，對方已帶著病痛，但經過近 20 年的相處，她有了全新的體會：

我選擇了他，他也選擇了我。他帶著先天性心臟病來到我的世界，但慢慢我才明白，被治癒、被教會愛的人，其實是我。

看到公益活動中許多為孩子默默努力的家庭，張慧儀寄語大眾多給予理解與包容，形容孤獨症兒童「不是孤島，只是需要一座橋」。

22歲Hanson近況曝光 氣色紅潤重展笑顏。（IG/@cheong_wei_yee_angie）

22歲Hanson近況曝光 氣色紅潤重展笑顏

從公開的影片及照片可見，現年 22 歲的 Hanson 狀態極佳。雖然曾歷經多次心臟大手術，一度生命垂危，但如今的他臉色不再像以往因缺氧而發紫，展現出健康的紅潤感。片中他精神抖擻，陪伴母親左右，笑容誠懇且真摯。據悉 Hanson 近年正修讀神學課程，生活穩定且積極。

張慧儀早前出任「兒童心臟基金會籌款事務委員會聯席主席」，罕有攜同養子Hanson拍攝宣傳照。

Hanson幫媽媽拎手袋。（梁碧玲攝）

事業重心重回內地 慈善工作不遺餘力

現年 55 歲的張慧儀，曾為了醫治兒子的心臟病而花費百萬醫藥費，並一度淡出香港幕前，穿州過省工作賺錢。隨著 Hanson 成年且康復進度理想，張慧儀已全面復出，並透露考慮重返內地居住及工作，歡迎各大導演、監製招手。作為「兒童心臟基金會」主席，慈善工作一直是她的重點。她希望透過自身的故事，給予其他病童家長力量。

張慧儀的堅韌與無私。（IG/@cheong_wei_yee_angie）