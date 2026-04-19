金像獎2026｜舒淇《女孩》以家暴為藍本　「童年只有俾阿爸打」

《第44屆香港電影金像獎》今日（19日）正式舉行，導演舒淇首部自編自導的電影《女孩》，先拔頭籌獲得「新晉導演」獎。《女孩》這部電影也是舒淇從演員成功轉型為導演的關鍵作品。身為國際影后的舒淇首執導演筒在威尼斯首映一鳴驚人，先在釜山國際電影節勇奪最佳導演獎，早前更在《2026香港電影導演會年度頒獎典禮》中奪得最佳新晉導演獎。

舒演笑說自己是最老的新晉導演，贏的是有30年經驗。（葉志明 攝）

導演舒淇首部自編自導的電影《女孩》獲得「新晉導演」獎。（《第四十四屆香港電影金像獎》場刊照片）

舒淇《女孩》取材自她童年

舒淇這部半自傳式作品講述80年代台灣基隆港口小城少女的成長故事，取材自她童年經歷，片中包含家暴、貧困等沉重議題。舒淇耗時多年構思劇本，深入直視自身童年家庭暴力記憶，透過電影與過去和解。劇情講述少女林小麗（白小櫻 飾）在酗酒父親（邱澤 飾）與堅韌母親（9m88 飾）的黑暗家庭環境下，尋找陽光。

舒淇原名林立慧，電影《女孩》就是將個人不快的音年經歷拍下來。（影片截圖）

「童年只有俾阿爸打、俾阿媽打」

舒淇表示《女孩》起源於她直視童年創傷的過程，包括貧困的家境與父親家暴的陰影。在撰寫劇本的過程中，她多次因回憶過往而流淚，但她希望影片能傳遞一種勇氣，鼓勵被家暴者勇敢面對和公開自身的經歷。

她曾現身鄭裕玲（Do姐）的訪談節目《The Do Show》受訪，罕有分享自己童年在暴力環境下成長的悲慘身世，說自己並冇童年︰「因為我有記憶已經係要自己煮飯、自己着衫，回憶入面冇人哋照顧我嘅場面，冇俾阿爸或者阿媽照顧，只係有俾阿爸打、俾阿媽打。」她小時候家境不太窮又不算太富有，但因晚上長期睡眠不足影響學業，不過她形容童年「喺出面嘅時候開心，喺屋企就唔開心。」家中顯然重男輕女，她續說：「好奇怪，淨係打我一個，細佬打爛隻杯又會鬧我，乜嘢都係我。」

舒淇會帶住弟弟在外面跟其他小朋友玩，雖然弟弟常常「報串」，但兩姊弟關係不錯。（影片截圖：The Do Show）

舒淇作品取材自她童年經歷。（IG@sqwhat）

決心離家出走 「夜晚可以瞓得著覺，唔使俾人鬧」

舒淇在13、14歲就被家人叫去打工，後來離家出走的導火線，是關於一場交通意外。她憶述有一次俾人打就走去玩，玩到朝頭早才返屋企，期間發生交通意外，人冇事，但所駕的電單車就撞爛了。「我阿媽望咗我一眼，問我做乜朝早先返嚟，我話我撞車，之後我阿媽由頭到腳望我一眼，見到我冇事就叫我去瞓覺，我心諗『咁好嘅？今日冇俾人鬧。』就返去瞓覺，之後我阿爸突然間返嚟，就捉起我話『點解將架車撞到咁！』之後我就離家出走。我覺得點解唔問我有冇事，之後我就跑跑跑跑，因為唔跑又俾佢打，跑出去就覺得，唔想返嚟喇，覺得自己大個，可以應該自己都可以養活自己。」

自此，舒淇就再沒有回家，她形容離家的日子雖然飄泊，但很開心：「因為夜晚可以瞓得著覺，唔使俾人鬧，所以其實我係幾開心囉我覺得，只不過你真係要去打工，搵錢食飯，同埋冇得讀書，但係我有另一個圈子。」

舒淇家中顯然重男輕女，續說：「好奇怪，淨係打我一個，細佬打爛隻杯又會鬧我，乜嘢都係我。」（影片截圖：The Do Show）

舒淇走進影壇一舉成名

現年50歲的舒淇（原名：林立慧）於台灣一個清貧家庭成長，母親在18歲時生下她，父親因酗酒及家暴，讓的童年充滿惶恐與不安。於是她便在16歲時離家出走，隻身到香港發展，她早年以模特兒身份出道，曾於1995年為成人雜誌《閣樓》拍攝全裸寫真集，同年拍攝《靈與欲》。1996年拍攝導演錢文錡作品三級電影《玉蒲團之玉女心經》及鄧衍成執導之《赤裸羔羊3致命快感》。同年，舒淇後拍了爾冬陞執導的香港電影《色情男女》而一舉成名，獲得「香港電影金像獎」最佳女配角與最佳新演員，因而在香港成名，亦由三級片演員轉型成為大眾演員。

影星舒淇早年以模特兒身份出道，成名後更擔任黎明MV女主角。（《全日愛》MV截圖）

舒淇來港第一部拍攝的電影，是三級片《玉蒲團之玉女心經》，與李麗珍雙女主角並行，當年掀起不少話題。（《玉蒲團之玉女心經》劇照）

舒淇七次提名金馬獎最佳女主角

1997年起，舒淇先後憑藉《飛一般愛情小說》、《玻璃之城》、《游龍戲鳳》、《不再讓你孤單》四次入圍香港電影金像獎最佳女主角獎。以及以《飛一般愛情小說》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《不再讓你孤單》、《西遊·降魔篇》、《刺客聶隱娘》和《健忘村》七次提名金馬獎最佳女主角。隨後，她憑《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》等作品在國際影壇嶄露頭角，成為紅地氈常客與評審團座上賓。

舒淇七次提名金馬獎最佳女主角

舒淇「出道即巔峰」

舒淇的演藝生涯可以說得上是「出道即巔峰」，但她並未止步於演員身份，而是選擇挑戰自我，轉型為導演。《女孩》這部作品是她閉關13天寫出的劇本，傾注了她對女性成長、家庭創傷與自我療愈的深刻理解。