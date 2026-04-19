年度影壇盛事「第44屆香港電影金像獎」於2026年4月19日假香港文化中心隆重舉行，下午4時30分一眾電影人、提名演員、頒獎嘉賓、幕後人均盛裝走上紅地氈，為頒獎典禮揭開序幕，ViuTV 99台將會進行直播。本屆大會共頒發18個獎項，本屆影帝、影后、男女配角及最佳電影獎項競爭極為激烈，《香港01》為大家即時更新賽果！

「第44屆香港電影金像獎」2026完整得獎名單

最佳電影／《再見UFO》

最佳導演／梁栢堅《再見UFO》

最佳編劇／江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

最佳男主角／梁家輝《捕風追影》

最佳女主角／廖子妤《像我這樣的愛情》

最佳男配角／杜德偉《風林火山》

最佳女配角／衛詩雅《再見UFO》

最佳新演員／鄧濤《女孩不平凡》

最佳攝影／Sion Michel、Richard Bluck《風林火山》

最佳剪接／《風林火山》

最佳美術指導／《風林火山》

最佳服裝造型設計／《風林火山》

最佳動作設計／蘇杭《捕風追影》

最佳原創電影音樂／坂本龍一、Nate Connely《風林火山》

最佳原創電影歌曲／《華富一號》（再見UFO）

最佳音響效果／《風林火山》

最佳視覺效果／《風林火山》

新晉導演／舒淇《女孩》

22:43 《再見UFO》奪最佳電影

金像獎2026｜《再見UFO》奪最佳電影。（直播畫面）

22:32 梁栢堅憑《再見UFO》奪得最佳導演

金像獎2026｜梁栢堅憑《再見UFO》奪得最佳導演。（直播畫面）

22:24 梁家輝憑《捕風追影》第五次奪得最佳男主角

金像獎2026｜梁家輝憑《捕風追影》奪得最佳男主角。（直播畫面）

金像獎2026｜今次是梁家輝第五次奪得影帝殊榮。（直播畫面）

22:13 廖子妤首次入圍金像獎憑《像我這樣的愛情》勇奪最佳女主角

金像獎2026｜廖子妤首次入圍金像獎憑《像我這樣的愛情》勇奪最佳女主角。（直播畫面）

22:00 姚敏琦獲頒專業精神獎

金像獎2026｜姚敏琦獲頒專業精神獎。（直播畫面）

21:52 《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly奪最佳原創電影音樂

金像獎2026｜麥浚龍代領最佳原創電影音樂獎項。（直播畫面）

21:45 《再見UFO》主題曲《華富一號》奪最佳原創電影歌曲

金像獎2026｜主唱黃淑蔓憑《再見UFO》主題曲《華富一號》奪最佳原創電影歌曲。（直播畫面）

21:30 《再見UFO》衛詩雅奪最佳女配角

金像獎2026｜衛詩雅憑《再見UFO》奪最佳女配角。（直播畫面）

21:20 江皓昕、錢小蕙憑《再見UFO》奪最佳編劇

金像獎2026｜江皓昕、錢小蕙憑《再見UFO》奪最佳編劇。（直播畫面）

21:15 《風林火山》張叔平奪得最佳剪接

金像獎2026｜沒有來到現場的張叔平憑《風林火山》奪得最佳剪接。（直播畫面）

21:10 《風林火山》Sion Michel、Richard Bluck奪最佳攝影

20:55 《風林火山》杜德偉首次入圍便奪得最佳男配角

金像獎2026｜杜德偉首次入圍，即奪得最佳男配角。（直播畫面）

20:47 《捕風捉影》蘇杭奪最佳動作設計

金像獎2026｜「成家班」成員蘇杭奪得最佳動作設計。（直播畫面）

20:42 《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana奪得最佳音響效果

金像獎2026｜Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana憑《風林火山》奪得最佳音響效果。（直播畫面）

20:39 滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身，更大曬流利泰文。當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。

金像獎2026｜當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。（直播畫面）

金像獎2026｜滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身。（直播畫面）

20:22 朱家欣獲頒終身成就獎

金像獎2026｜朱家欣獲頒終身成就獎。（直播畫面）

20:18 《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導

金像獎2026｜《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導。（直播畫面）

20:11 《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪最佳視覺效果

金像獎2026｜伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛憑《風林火山》奪最佳視覺效果。（直播畫面）

20:05 《風林火山》蘇柏傑、王汁奪最佳服裝造型設計

金像獎2026｜蘇柏傑、王汁憑《風林火山》奪最佳服裝造型設計。（直播畫面）

20:00 杜德偉及衛詩雅奪得最佳衣著

金像獎2026｜杜德偉奪最佳衣著。（直播畫面）

金像獎2026｜衛詩雅對奪得最佳衣著表示驚訝。（直播畫面）

19:45 《女孩不平凡》鄧濤奪最佳新演員

金像獎2026｜鄧濤奪最佳新演員。（葉志明攝）

19:42 舒淇憑《女孩》奪得新晉導演

金像獎2026｜舒淇憑《女孩》奪得新晉導演。（直播畫面）

19:33 頒獎典禮正式開始，陳奕迅驚喜現身獻唱《致明日的舞》

金像獎2026｜陳奕迅驚喜任開場嘉賓。（直播畫面）