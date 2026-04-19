金像獎2026得獎名單｜《風林火山》奪8獎成大贏家 梁家輝5度封帝
年度影壇盛事「第44屆香港電影金像獎」於2026年4月19日假香港文化中心隆重舉行，下午4時30分一眾電影人、提名演員、頒獎嘉賓、幕後人均盛裝走上紅地氈，為頒獎典禮揭開序幕，ViuTV 99台將會進行直播。本屆大會共頒發18個獎項，本屆影帝、影后、男女配角及最佳電影獎項競爭極為激烈，《香港01》為大家即時更新賽果！
「第44屆香港電影金像獎」2026完整得獎名單
最佳電影／《再見UFO》
最佳導演／梁栢堅《再見UFO》
最佳編劇／江皓昕、錢小蕙《再見UFO》
最佳男主角／梁家輝《捕風追影》
最佳女主角／廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男配角／杜德偉《風林火山》
最佳女配角／衛詩雅《再見UFO》
最佳新演員／鄧濤《女孩不平凡》
最佳攝影／Sion Michel、Richard Bluck《風林火山》
最佳剪接／《風林火山》
最佳美術指導／《風林火山》
最佳服裝造型設計／《風林火山》
最佳動作設計／蘇杭《捕風追影》
最佳原創電影音樂／坂本龍一、Nate Connely《風林火山》
最佳原創電影歌曲／《華富一號》（再見UFO）
最佳音響效果／《風林火山》
最佳視覺效果／《風林火山》
新晉導演／舒淇《女孩》
22:43 《再見UFO》奪最佳電影
22:32 梁栢堅憑《再見UFO》奪得最佳導演
22:24 梁家輝憑《捕風追影》第五次奪得最佳男主角
22:13 廖子妤首次入圍金像獎憑《像我這樣的愛情》勇奪最佳女主角
22:00 姚敏琦獲頒專業精神獎
21:52 《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly奪最佳原創電影音樂
21:45 《再見UFO》主題曲《華富一號》奪最佳原創電影歌曲
21:30 《再見UFO》衛詩雅奪最佳女配角
21:20 江皓昕、錢小蕙憑《再見UFO》奪最佳編劇
21:15 《風林火山》張叔平奪得最佳剪接
21:10 《風林火山》Sion Michel、Richard Bluck奪最佳攝影
20:55 《風林火山》杜德偉首次入圍便奪得最佳男配角
20:47 《捕風捉影》蘇杭奪最佳動作設計
20:42 《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana奪得最佳音響效果
20:39 滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身，更大曬流利泰文。當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。
20:22 朱家欣獲頒終身成就獎
20:18 《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導
20:11 《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪最佳視覺效果
20:05 《風林火山》蘇柏傑、王汁奪最佳服裝造型設計
20:00 杜德偉及衛詩雅奪得最佳衣著
19:45 《女孩不平凡》鄧濤奪最佳新演員
19:42 舒淇憑《女孩》奪得新晉導演
19:33 頒獎典禮正式開始，陳奕迅驚喜現身獻唱《致明日的舞》