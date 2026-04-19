郭富城公開表白老婆賀結婚9周年　方媛曬一擺設放閃掀網民熱議

現年60歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) ，於2017年4結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。昨晚她就貼出她與老公郭富城的結婚照慶祝兩人結婚9周年紀念。

方媛與老公郭富城及囡囡慶中秋。(小紅書)

郭富城一家四口。(ig圖片)

天王郭富城愛妻方媛過去曾捲入「天王嫂訓練班」傳聞，向太特意拍片為其抱不平「她只不過是幸運一點而已」。（IG@mokafy）

互對公開表白愛意隔空傳情

方媛貼出與郭富城的合照以及與囡囡們一起慶祝周年紀念的照片，發文寫道：「老公 結婚九周年快樂 時光為證，平凡的日子里，有你便是最好的時光 #結婚紀念日快樂」，表白了對老公的愛意。而郭富城亦同樣在他的IG貼出他們的合照，罕有地發文公開表白老婆方媛，寫道：「親愛的老婆 #mokafy 結婚九周年快樂。長長久久、幸福美滿。」與老婆隔空放閃曬恩愛，字裡行間充滿了愛意。一眾粉絲和網民都為兩人送上祝福，有網民的焦點就落在方媛曬出他們家中的一件水晶燈擺設之上，該水晶擺設上面印有他們夫妻倆的結婚照，寫有「執子之手 與子偕老」。有網民表示：「這個水晶燈好接地氣」這條評論獲近3500個讚，另有網民說：「我也想說有錢人也稀罕這種樸實無華的東西」則獲近1300個讚，證明大家都認同這一點。

郭富城與方媛慶祝結婚9周年。(方媛小紅書)

郭富城與方媛慶祝結婚9周年。(方媛小紅書)

方媛收到老公送的花。(方媛小紅書)

郭富城與方媛結婚9周年了。(方媛小紅書)

一家人一起慶祝。(方媛小紅書)

郭富城與方媛婚照水晶燈擺設。(方媛小紅書)

郭富城也曬出了一個擺設。(郭富城IG)