鄧紫棋G.E.M.爆患地中海貧血　台上苦撐完成153場巡唱：佩服自己

「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）早年打入內地市場後身價暴增，近日她舉行《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，剛完成台北小巨蛋的演唱。一向愛與歌迷互動的鄧紫棋，百忙之中不忘開直播聊天。近日她自爆剛得知原來自己患有地中海貧血，在患病的情況下還完成了過百場演出，連她都佩服自己。

鄧紫棋在台北舉行《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》。(ig@gem0816)

鄧紫棋鮮有地在台上提及與前經理人張丹之間的恩怨。(ig@gem0816)

鄧紫棋自爆患地中海貧血

鄧紫棋開直播期間表示，剛得知自己患有地中海貧血，她說：「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道！」鄧紫棋嘆道：「嘩！我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？」鄧紫棋笑言：「我挺佩服我自己！」她更指在台上表演「靠意志力在撐。」有歌迷留言問到鄧紫棋唱到幾時，鄧紫棋回答有時不是不想唱，視乎身體狀況，「是身體吃得消。」

有網民於演唱會前在韓國撞見鄧紫棋與造型師男友Mark。(ig@gem0816)

鄧紫棋於台灣舉辦演唱會。(ig@gem0816)

鄧紫棋左邊顎骨萎縮

除了地中海貧血，鄧紫棋一出道已透露左邊顎骨萎縮，上下兩排牙齒未能完全合埋，故有時說話會口齒不清，發音會「漏風」，卻成就了她的獨特唱腔。

鄧紫棋與前經理人張丹恩怨未完。近日她在台北舉行《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》第3場的演出，她鮮有地在台上提及與前經理人張丹之間的恩怨。她透露當年在參與內地節目《中國新說唱》時，對方向她施壓要求退出，最終引起酬勞及合約的爭議，雙方從昔日最信任的合作夥伴關係變成對立。儘管如此，她仍心懷感激表示：「為了證明我不是在翻舊帳，感謝我的前公司最後在我的堅持下，還是讓我去了。」她在演唱會上更以一幕撕碎與張丹及製作人Lupo Groinig合照的畫面作結，令整場演出充滿諷刺。

鄧紫棋才剛得知患地中海貧血。（鄧紫棋直播截圖）