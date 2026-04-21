劉德華被捕獲敏捷身手驚呆網民　獲讚帥足一輩子：把偶像做到極致

現年64歲的「四大天王」之一劉德華，自1981年出道至今，紅足超過40年，無論在歌、影、視均取得極高成就，其敬業樂業的精神更成為不少後輩歌手藝人的學習對象。除了事業得意，華仔對太太朱麗倩及女兒劉向蕙更是愛護有加；同時，他也視粉絲如家人般對待，故多年來一直人氣高企。除了人氣不減，華仔的「凍齡顏值」亦經常成為大眾焦點。日前，他在跑馬地出席活動後被網民「野生捕獲」，其驚人狀態令一眾網民讚嘆不已。

劉德華自1981年出道至今，紅足超過40年。（葉志明 攝）

劉德華非常保護太太朱麗倩和女兒劉向蕙。（葉志明、陳順幀攝）

劉德華日前與後輩姜濤齊為慈善出力。(張嘉敏攝)

親和力爆燈

近日，有網民在社交平台分享了一段在跑馬地「野生捕獲」劉德華的影片。當日，華仔前往跑馬地馬場出席「麥當勞兒童愛心馬拉松2026」，活動結束後在多名工作人員護送下離開。儘管現場為了安全考量架起鐵馬，但無阻粉絲的熱情。當華仔現身一刻，現場守候多時的粉絲隨即陷入瘋狂，有女粉絲放聲尖叫高呼：「華仔」；雖然華仔沒有停下步來，但他也非常識做，不斷向兩旁及遠處的粉絲揮手打招呼，親和力爆燈，完全沒有天王架子。

劉德華出席完活動離開時，與在場守候多時的粉絲揮手打招呼。（小紅書@香港小娸 影片截圖）

有網民見到劉德華即放聲高呼：「華仔」，成功吸引男神回應。（小紅書@香港小娸 影片截圖）

狀態依舊驚人

而最令人驚嘆的是，現年64歲的華仔，狀態依舊保持得非常驚人。當日他身穿一件淺藍色長袖恤衫，內搭白色大會T-shirt，下身則配以一條寬鬆的淺藍色牛仔褲，腳踩白色運動鞋，側揹著黑色小包。一身休閒打扮，讓他看起來充滿少年感，而且身型fit到漏。而片中更拍到華仔上車一幕，他以一個極其輕盈、敏捷的姿勢直接「跳」入車廂，動作乾淨俐落，絲毫不像一位已年過六十，無論是顏值還是體能，彷彿完全沒有留下歲月痕跡。

劉德輝揮手回應尖叫女粉絲，親和力爆燈。（小紅書@香港小娸 影片截圖）

而且身手敏捷。（小紅書@香港小娸 影片截圖）

一步便登上保母車。（小紅書@香港小娸 影片截圖）

網民激讚「帥足一輩子」

網民看了視頻後，紛紛湧入留言區大讚：「六十多歲的人兒怎麼能帥成這樣」、「64歲，還這麼帥」、「這樣穿真的好年輕」、「六幾歲的小伙子」、「真是帥了一輩子」、「身材和頭髮已經打敗99%的60歲以上老年人了」、「20出頭的樣子」、「還是這麼年輕帥氣」、「劉華看起來還是很有活力，真是自律的回報啊」；甚至有網民忍不住爆粗，加插「助語詞」讚嘆劉德華：「臥槽 劉德華太他X帥了 」；更有網民直言：「真的是把演員歌手偶像做到極致了，感覺後面很難有人超越了」。事實上，劉德華能維持「神級狀態」跟他日常養生離不開關係，他曾大方分享養生秘訣，包括：戒凍飲、每天一杯黑咖啡、茹素、晚上七點後禁食、及勤做有氧運動；正是這個長期的自律生活，讓他成為不老男神。