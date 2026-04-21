朱薰發文嘲陳永業讀錯AK名字　苦主Gin Lee留言「李幸兒」掀熱議

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮於前晚（19日）隆重舉行，擁有超過30年專業廣播資歷的資深DJ陳永業擔任報幕員，竟然將MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）的名字「𤒹」（「業」音）讀錯成「畢」，場面尷尬。事後，陳永業對於連環甩漏，僅稱「少少沙石」，更沒有向受影響的藝人及大會道歉，被網民鬧爆。

金像獎2026丨旁白陳永業連環甩漏稱少少沙石 網民：面皮厚就無敵

陳永業將AK江𤒹生的名字「𤒹」（業）音讀錯成「畢」。（直播畫面）

陳永業事後發文稱狀態不佳，遇到少少沙石，卻被網民鬧爆。（Threads@ariffchan11）

朱薰出Post明嘲陳永業讀錯藝人名字

商台DJ朱薰昨日在Threads發文，明嘲陳永業讀錯藝人名字，寫道：「吳卓義 許廷堅 周國腎 江畢生 仲有冇？」帖文引起大批網民留言，有人搞笑留言：「MC張天斌（張天賦）」，更有人貼出「楊千嬅」曾被媒體手誤打錯字而變成「楊千嬋」。另外，亦有網民分享金像獎直播訪問時，古天樂的名字驚變「古天槳」的畫面。

商台DJ朱薰昨日在Threads發文，明嘲陳永業讀錯藝人名字，引來苦主Gin Lee留言。（threads/@chufune）

有網民在帖文內分享金像獎直播訪問時，古天樂的名字驚變「古天槳」的畫面。（threads）

苦主Gin Lee留言「李幸兒」掀熱議

另外，經常被讀錯名字的歌手Gin Lee李幸倪在朱薰的帖文下留言：「李幸兒」。有大批網民看到留言後，都忍不住表示Gin Lee難得不介意經常被讀錯名搞笑自嘲一番：「feel到你被誤會咗好多次🤣」、「由你講出嚟最公道😁」、「咁真係李幸兒 🤣」、「本尊回應啊😮」、「肯定就是你」、「幸運兒 肯定就是你」。

經常被讀錯名字的歌手Gin Lee李幸倪留言：「李幸兒」，引起網民熱議。（IG圖片）