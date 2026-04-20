金像獎2026丨旁白陳永業連環甩漏稱少少沙石　網民：面皮厚就無敵

《第44屆香港電影金像獎》昨晚圓滿結束。超過30年專業廣播資歷的資深DJ陳永業，昨晚在現場接二連三地出現低級失誤，將頒獎禮演變成令人尷尬的「大型翻車現場」，看到電視機前的觀眾目瞪口呆。



擁有30年廣播經驗的陳永業竟連環出錯。（Threads@ariffchan11）

讀錯江𤒹生名字引發熱話 網民諷刺：閣下名字亦有「業」字

整晚最令網民「搲頭」的失誤，莫過於MIRROR三子姜濤、隊長楊樂文（Lokman）與副隊長江𤒹生（AK）出場頒發「最佳視覺效果」獎的一幕。當時，陳永業竟然將江𤒹生名字中的「𤒹」字錯讀為「畢」音。諷刺的是，「𤒹」字的正確讀音為「業」，與陳永業本人的名字讀音完全相同。

AK發文表示參與金像獎，見到咁多前輩同電影人，真係好開心。（IG@_kisang）

此舉隨即引發網絡排山倒海的負評，大批網民紛紛湧入社交平台留言狠批：「作為一個自稱資深的電台音樂DJ，對樂壇頂流MIRROR竟然如此陌生？連副隊長個名都讀唔啱？」更有網民語帶諷刺地笑指：「真係撞鬼，你自己個名都有個『業』字，竟然會讀成『畢』，係咪專業素養問題？」這次失誤不僅讓現場氣氛僵住，更令大眾質疑其事前是否有做好功課。

更有熱心網民在線科普知識。（Threads）

賈曉晨慘被認錯成衞詩雅 報幕程序混亂令典禮蒙羞

甩漏事件並未因讀錯名字而停止，隨後當女星賈曉晨（JJ）準備出場發言時，陳永業竟然在廣播中大聲錯叫成衞詩雅。雖然現場網民推測可能是工作程序表（Rundown）出現微調，原本排在賈曉晨之後頒獎的確實是衞詩雅，但作為專業報幕員理應靈活應變，而非死跟草稿無視台上的真實情況。

陳永業錯報賈曉晨為衞詩雅。（IG@jj_fatumai）

當時報幕員甚至連梁雍婷的名字亦被牽扯其中，場面極度混亂。觀眾紛紛怒轟其「離晒大譜」，認為這種認錯人的行為對台上嘉賓極之不尊重，嚴重打擊了金像獎作為國際性影壇盛事的專業形象。不少資深影迷形容，這種水平的報幕簡直是令原本隆重的典禮變成了一場充滿低級錯誤的笑話。

網民點評面皮厚就係無敵。（Threads）

事後發文自辯「少少沙石」 毫無悔意態度被指「火山級失誤」

最令公眾感到不滿的，並非失誤本身，而是陳永業事後的處理態度。典禮結束後，他在個人社交平台發文，不但沒有向受影響的藝人及大會道歉，反而輕描淡寫地寫道：「在自己狀態不佳情況下，遇上少少沙石，幸好總算順利完成。」

陳永業稱狀態不佳，遇到少少沙石。（Threads@ariffchan11）

這種「自我感覺良好」且缺乏職業操守的言論，無疑是火上加油，徹底點燃了全港網民的怒火。憤怒的網民留言洗版：「原來叫錯人名同讀錯名都只係『沙石』？你對自己嘅要求真係寬容得好離譜！」、「呢粒沙石起碼有火山咁大粒呀」、「做錯嘢仲想帶過，真係學到嘢」。網民普遍認為，作為一名具備30多年經驗的廣播專業人士，犯下如此低級錯誤後仍不思悔改，其職業態度與操守實在令人失望。