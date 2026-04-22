陳庭欣分手富商後與前度翟威廉慶生　多年維持好友關係有望復合？

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby），去年底宣布與拍拖8年的「十億富商」楊振源（Benny）分手，豪門夢碎後她搬出九肚山豪宅。不過，回復單身後的Toby生活似乎更加精彩，除了工作接不停，社交生活亦極為活躍。昨日（20日），Toby在社交平台分享動態，驚見她與傳足5年緋聞的前度男友翟威廉激罕同場，為對方慶祝生日！

有傳她曾與翟威廉交往五年，翟威廉表示兩人仍保持好朋友關係。（網上圖片）

翟威廉跟2010年港姐冠軍陳庭欣傳出緋聞多時，但二人對戀情卻保持低調。（Instagram圖片）

分手八年情後變活躍 激罕現身翟威廉生日會

陳庭欣自從重投單身市場後，不時出入社交場合，心境明顯已經平復。昨日她在Instagram限時動態上載相片，片中她與一眾好友為翟威廉慶祝生日。雖然兩人同框出現，但Toby表現大方自然，似乎完全不介意「前度」身份，貫徹其「再見亦是朋友」的作風。

激罕同框！（IG截圖）

曾秘戀五年 翟威廉認「搵性伴侶」成阻礙？

回顧兩人的情史，陳庭欣與翟威廉於2011年因合作而撻着，雖然當年被視為演藝圈的「金童玉女」，但兩人一直保持地下情。這段感情維持了約5年，最終在2017年宣布分手。據悉，當年分手原因主要是雙方對未來的共識不一，Toby曾坦言「看不到將來」。

值得一提的是，翟威廉在分手後曾公開承認自己有超過10年的「性伴侶（SP）」生活，數量更遍及日韓。當時這番言論震驚不少網民，雖然翟威廉強調這是在單身狀態下的選擇，但亦令不少人猜測這是否當年令Toby心淡分手的導火線。

陳庭欣表示與曾錦燊在加入《東張》前已認識。(ig@toby_yanyan)

曾錦燊與「大師姐」陳庭欣的緋聞。(胡凱欣 攝)

兩人此情不再。(陳庭欣IG圖片)

陳庭欣獲Bob介紹男士給她認識。(陳順禎攝)

與翟威廉復合有望？

兩人分手多年來一直保持良好關係，不時在工作上合作，亦會互道生日快樂。雖然翟威廉目前的感情觀傾向「自由發展」，而Toby則追求穩定和「合三觀」的伴侶，復合機會看似渺茫，但兩人在這敏感時刻大方慶生，難免引發外界聯想，這對昔日情侶是否有機會重燃愛火。