梁朝偉上海密會好友飯局照流出　63歲極致回春劉嘉玲陪夫出巡應酬

影帝梁朝偉主演新戲《寂靜的朋友》暫定下月香港上映，梁朝偉近日在內地不同城市宣傳新片，太太劉嘉玲陪伴在側，為老公助陣。日前梁朝偉與劉嘉玲一起到上海見朋友，現年63歲的梁朝偉狀態極佳，獲激讚極致回春。

劉嘉玲罕有地爆料老公趣事，向來給人「社恐」、內向沉默、又追求極致的梁朝偉，竟然會用寫「道歉卡」來求和的另一面。（IG@carinalau1208）

當被問到「你最想扔掉的一件梁朝偉買的物品是什麼？」時，劉嘉玲堅定地回答：「我不會捨得（扔掉）他給我買的任何物品，雖然有些我還是不太喜歡的。」

梁朝偉劉嘉玲現身飯局極致回春

日前有內地網民在社交網分享與梁朝偉、劉嘉玲見面聚會的照片。劉嘉玲顯然搭配打扮過，手持公仔可愛地影相；而梁朝偉則隨意穿上黑色運動套裝。梁朝偉心情大靚，被稱為「社恐」的他與劉嘉玲出席飯局時笑得放鬆自在。有人稱讚梁朝偉近來極致回春，精神飽滿，「梁先生不是社恐嗎？看上去不像啊」足見當晚梁朝偉心情放鬆放得開，元氣十足，也有人為梁朝偉反駁：「不至於和老朋友見面都社恐吧」，另有人讚他：「法拉利老了還是法拉利」。

梁朝偉與劉嘉玲手拖手好sweet。(微博截圖)

劉嘉玲曾坦承為梁朝偉迴避社交「不開心很多年」

劉嘉玲曾在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，她坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。由於身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，即使勉強出席也散發出「不愉快不自在」的氣息，令劉嘉玲覺得尷尬。而梁朝偉為了躲避社交，曾包場電影院買6個座位獨坐，家裡裝修時拎行李去飯店住幾天，令劉嘉玲一度感到失落。

後來劉嘉玲學會尊重梁朝偉的獨處需求，不再強求改變，更會幫他過濾不必要社交，並澄清梁朝偉並非病態社交恐懼，只是內向，遇到投契的人會很好傾。而近年梁朝偉也學會遷就妻子，會主動陪她見朋友，讓劉嘉玲感受到「婚姻就是互相忍耐，彼此留窗」。

梁朝偉與劉嘉玲與老友相聚。（小紅書）

梁朝偉極致回春。（小紅書）

梁朝偉同劉嘉玲不丹見仁波切。（小紅書）