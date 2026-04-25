「亞視視帝」林韋辰爆曾幫屋邨師奶電髮賺外快：一點都沒覺得丟人

63歲前「亞視一哥」林韋辰讀過TVB藝員訓練班，同學包括鄭伊健、歐瑞偉。他轉投亞視後，獲邀拍攝《再見艷陽天》奪得視帝。他曾接受新城節目《Ben同Benson「Chur」》訪問提到，兩年事業高峰期間，沒有休息過一日。近年他北上發展得如火如荼，但過去幾年腰患復發，導致坐骨神經劇痛，只能躺臥床上休養，嚴重時甚至不能下床和靠助行器才能稍微走動，暴瘦15磅，幸而最近已康復不少。日前林韋辰提及曾為屋邨師奶電髮，並稱職業無分貴賤。

林韋辰幫郭晉安保健品王國直播帶貨。（小紅書）

林韋辰和李思雅愛得高調。（李思雅微博照片）

林韋辰曾為屋邨師奶電髮

林韋辰日前在抖音上傳片段，透露他弟弟初中畢業後沒再讀書，投身髮型師行業，更開了一間髮廊。林韋辰指有時間會去弟弟舖頭幫手，學識了剪髮、電髮。快到過年的時候，林韋辰揹起一個裝有電髮工具的包，他憶述：「去到香港的屋邨，一層樓、一層樓的跑，每一戶、每一戶地敲門，（問住戶）：『快過年了，要不要燙個頭髮？外面店收200，我收50！』」

林韋辰透露當年很受師奶歡迎，過年期間賺了不少外快，也學懂與形形色色的人打交道。林韋辰不認為幫人電髮丟架，又指每人都有低谷、放下身段搵錢生活的日子，他說：「不曾經為自己的狼狽憑到羞恥。」他又認為職業無分高低貴賤，「靠自己雙手吃飯，永遠不丟人！」

林韋辰過去幾年舊病復發，連行動都有困難。（影片截圖）

林韋辰坐車都要綁實動彈不得。（影片截圖）

林韋辰痛到要叫救護車。（影片截圖）

亞視變動北上發展吸金不斷

林韋辰曾受訪提到，亞視2013年出現大變動，監製想開戲、或開綜藝，要自己找贊助，他指「覺得呢個台有啲困難」，故於2018年投身內地發展。在內地搵食多年，林韋辰早已上岸不愁衣食，且內地消費較低，對於林韋辰來說，可謂毫無壓力。林韋辰住的寓所以歐洲宮廷式設計，大廳寬敞舒適，又食花膠做早餐，生活相當不錯。

林韋辰透露幫人電髮賺外快。（抖音截圖）

只收50蚊。（抖音截圖）

林韋辰認為職業不分貴賤。（抖音截圖）