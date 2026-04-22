李泳漢開腔反擊李家鼎　稱打工每月收1萬5千：結婚冇叫過鼎爺出錢

藝人施明的喪禮今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，而其家庭糾紛隨之浮出水面。喪禮由施明的長子李泳漢獨自籌備，但堅持不讓李泳豪老婆Agnes到靈堂拜祭，堅稱要維護已故母親的遺願，引起了家族內部的矛盾。李泳漢指出，Agnes婚後未曾尊重過母親，甚至在婚禮上拒絕邀請施明參加，這成為兩兄弟分裂的導火線。

施明的喪禮今日於大圍寶福紀念館舉行。（IG圖片）

李家鼎放話表明自己不會出席喪禮後的解穢酒

事件愈演愈烈之際，昨日（21日）李家鼎再次爆料，不僅強調施明並不曾厭惡Agnes，還公開了施明與Agnes的合照，試圖反駁李泳漢的言論。他甚至放話表明自己不會出席喪禮後的解穢酒，以示對李泳漢的不滿。而李泳漢面對父親連串指控，回應《東網》時稱已通知父親與弟弟有關喪禮的安排，但對方卻已讀不應，也沒有主動表示會參與喪禮任何事，只顧向外界散播對他不實的信息：「點解聽日已經設靈，今日仲要衝住我嚟，好明顯想幫個女人洗白，名正言順入靈堂。」

李家鼎放話表明自己不會出席喪禮後的解穢酒，以示對李泳漢的不滿。（資料圖片）

李泳漢指Agnes三個月現真本性

針對Agnes是否受母親喜愛一事，雙方各執一詞。李泳漢回憶道，母親起初並不反感Agnes，但在對方與弟弟交往不到三個月後便看清她的本性：「你個仔依家同我一齊，乜都要聽晒我講，我唔鍾意同你一齊住，就算住隔離左右都唔得。」直指Agnes製造家庭矛盾並試圖分割母子關係，曾有一次施明在家族聚會中明確要求不得拍攝照片，但Agnes卻趁機強行搭住施明肩膀，指揮他人拍照，此舉令施明非常反感並立即揈手擺脫。在場親戚皆目睹此事，施明因而對其產生負面印象。

李泳漢指Agnes三個月現真本性。（電視截圖）

李泳漢開腔反擊

李家鼎更在訪談中提到自己曾在長子婚後多次提供經濟支持，每月支付5、6萬元，包括支付巨額家用、孫子的學費與保險，指責李泳漢依賴自己的財力生活多年。李泳漢否認：「當然唔係事實啦，我結婚冇叫過鼎爺出錢。」他還稱即使去鼎爺私房菜打工亦係從低做起，每月大約收1萬5元人工，為慳錢還天天坐巴士。