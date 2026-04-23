古天樂扶郭羨妮慘遭CP粉辱罵「小三」　經理人發長文澄清還原真相

日前在香港電影金像獎頒獎典禮上，古天樂帶領《尋秦記》團隊亮相。席間古天樂被拍到貼心扶著郭羨妮下樓梯，此舉竟惹起古天樂與宣萱CP粉的不滿，湧入郭羨妮的社交平台留言辱罵，直指她是「綠茶」及「小三」。



古天樂、宣萱、滕麗名和郭羨妮憑《尋秦記》出席今年金像獎。（資料圖片）

古天樂扶郭羨妮慘遭古天樂和宣萱的CP粉辱罵。（網上圖片）

郭羨妮經理人發長文還原真相：純屬紳士之舉

面對惡言打擾，郭羨妮經理人Gary今日（22日）於社交平台上發長文還原現場情況。他解釋當日團隊由酒店出發需經過長樓梯，對穿長裙高跟鞋的女士行走極其困難，所以他本在旁扶著郭羨妮，但為方便大會拍攝構圖而決定讓開：「但郭小姐裙身比較窄，落樓梯很困難，有點兒搖搖欲墜，幸得在旁的古老闆出手相助，讓郭小姐才可順利走到大堂。感謝古老闆極具紳士風度，亦相信在同一情況，任何有需要的人，他同樣會即時相助，感謝！」 他更附上現場照片證明自己為了構圖而避開。

經理人發長文澄清還原真相。（threads截圖）

郭羨妮親自回應硬氣強調「此post絕不刪」

郭羨妮本人隨後亦親自發文回應，強調自己無意爭奪任何名分，一心只想支持團隊：「我想講，我一直都支持大家喜歡的偶像。我亦非常喜愛《尋秦記》整個團隊，大家都有愛。我並不想亦不用爭什麼。我會希望大家見到你哋想見到嘅畫面，盡量協助。」

郭羨妮親自回應硬氣強調「此post絕不刪」。（threads截圖）

針對早前曾刪除相關貼文，她解釋是因被曲解原意：「刪post 係因為我見到有少數人曲解我本身好直接嘅意思，件事變了樣便不好。希望大家清楚明白。我亦尊重你們的偶像。此post絕不刪！」