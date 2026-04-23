施明出殯｜李泳漢李泳豪激烈罵戰後首同框　送亡母最後一程

資深藝人施明（原名方寶儀）於上月 21 日因肺炎離世，享年 74 歲。其家屬昨日（22/4）於大圍寶福紀念館設靈，並於今日上午 11 時舉行大殮儀式，隨即出殯，靈柩移師富山火葬場火化。一代「鬼后」正式告別塵世，眾多圈中好友及影迷無不感傷。

資深藝人施明今日上午 11 時舉行大殮儀式，隨即出殯，靈柩移師富山火葬場火化。（葉志明攝）

家族風波未平 媳婦再度缺席

然而，這場喪禮除了哀思，更因家族矛盾再度成為焦點，繼昨日李泳豪妻子 Agnes 被拒靈堂門外後，今日出殯現場，靈堂內外均完全不見其蹤影。今日上午，施明的長子李泳漢與幼子李泳豪早早到達靈堂打點，喪禮採取佛教密宗寧瑪派儀式進行，喇嘛誦經超度。

施明的大仔李泳漢，他捧著母親生前的遺照，神情顯得十分哀傷，悲痛之情溢於言表。（葉志明攝）

李泳豪也陪同在旁，表現同樣傷心，兩兄弟皆難以掩飾對母親的不捨。（葉志明攝）

兩子捧遺照送別 悲痛難掩

大殮儀式完成後，施明踏上了人生的最後一段旅程。在親友的陪伴下，靈柩由職員首先推出靈堂。緊隨其後的是施明的大仔李泳漢，他捧著母親生前的遺照，神情顯得十分哀傷，悲痛之情溢於言表。李泳豪也陪同在旁，表現同樣傷心，兩兄弟皆難以掩飾對母親的不捨。

李家鼎在整個過程中表現得不發一言，由親友在旁攙扶疲弱身軀，默默地跟隨在靈柩和兒子們之後。（葉志明攝）

鼎爺沉默送行 親友神色凝重

施明生前好友與家屬紛紛到場致哀。在大殮儀式後，眾人神色凝重地走出靈堂。李家鼎（鼎爺）在整個過程中表現得不發一言，由親友在旁攙扶疲弱身軀，默默地跟隨在靈柩和兒子們之後。隨後，親友與家屬乘車前往富山火葬場。在火葬場，施明的靈柩進行了火化，為這位一代藝人的人生謝幕劃上了最後的句號。