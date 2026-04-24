前落選港姐鍾翠詩激晒酒店房內衣照　曾哭訴遭親友侮辱「高檔雞」

現年26歲的前落選港姐鍾翠詩，參加2024年香港小姐競選入行，隨後安排於TVB娛樂新聞台擔任主持，憑火辣身材成為了網民的新寵兒。而她也深知「流量密碼」之道，頻頻在社交平台分享性感靚相，毫不吝惜展示傲人身段。早前鍾翠絲曾參加選秀節目《魔音女團》海選，遺憾未能入圍，她坦言有少少打擊，但也是好好的經歷，為了報答網民和粉絲的支持，鍾翠絲繼po出白色泳照後，近日又再「發功」，分享了一輯在酒店房拍攝的性感內衣照，吸睛程度爆燈。

鍾翠詩是《2023溫哥華華裔小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐的獎項」。（IG@_tracychung）

鍾翠詩在港姐泳裝環節身材出眾，可惜最後未能得獎。（資料圖片）

鍾翠詩曾被細佬話唱歌難聽，早前她鼓起勇氣參加《魔音女團》海選，雖然未能入圍，但她覺得是很好的一次經歷。（IG@_tracychung）

酒店房大玩「鏡面誘惑」 灰色Bra盡顯傲人身材

日前鍾翠詩於Instagram上載了一輯在酒店房間拍攝的性感相片，並配上Yunna Serene的歌曲《Soft girl era》，及寫道「glowing from the inside out (由內而外散發光芒)。瞬間引起網民熱烈討論。相中鍾翠詩穿上灰色內衣，搭配淺色牛仔短褲，傲人上圍呼之欲出，纖細腰肢亦展露無遺。

鍾翠詩深知「流量密碼」之道，頻頻在社交平台分享性感靚相。（IG@_tracychung）

從不令人失望。（IG@_tracychung）

毫不吝惜展示傲人身段。（IG@_tracychung）

鍾翠詩在酒店房的鏡前自信地擺出姿勢，不但大曬姣好身材，她更巧妙地透過鏡子反射大騷修長美腿，展示出極致的自信美。看到大批網民心心眼，紛紛留言大讚：「好hot」、「Perfect」、「好firm」、「Gorgeous woman」、「勁！」、「SO SEXYYYYY」。

鍾翠詩近日於Instagram上載了一輯在酒店房間拍攝的性感相片。（IG@_tracychung）

從鏡子裡還可以看到其一雙修長美腿。（IG@_tracychung）

網民留言。（IG@_tracychung 截圖）

美貌與智慧並重

鍾翠詩是《2023溫哥華華裔小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐的獎項」，且擁有高學歷，畢業於西門菲沙大學傳理、藝術與科技學院傳理學系，絕對是美貌、身材與學歷並重，雖然她回港參選港姐未能獲獎，但成功簽約TVB，由娛樂新聞台主持做起，首度參加台慶並抽到43萬銀行存款大獎，非常幸運。另外，鍾翠詩也因早前身穿超貼身T恤訪問田啟文（田雞），激凸上圍搶鏡震撼網民眼球，該片段亦成為了其「成名作」。

鍾翠詩之前身穿超貼身T恤訪問田啟文（田雞）一幕令網民留下深刻印象。（電視截圖）

豐滿上圍搶鏡而成為話題。（電視截圖）

曾被親友侮辱「高檔雞」

不過鍾翠詩曾在接受《香港01》專訪時，坦言決定投身演藝圈時，都曾遭到親戚的朋友閒言閒語，令她內心很難受，承受著不少壓力。她表示：「佢哋會話我入娛樂圈係貪慕虛榮，又會話我係高檔雞，要做一啲唔正經事，先有工作機會，當時聽到係會唔開心，同埋平時我會喺社交平台放一啲性感嘅相，屋企人都會唔明白，點解我要放呢啲相去吸引網民嘅眼球。自己曾經想向佢哋解釋，但我係明白到無論我點同佢哋解釋，都唔會改變到佢哋對娛樂圈一貫嘅睇法，變咗自己會有一種無力感。」鍾翠詩經常提醒自己別忘初心：「希望有一日佢哋唔會用有色眼鏡去睇呢一個行業，又或者係去睇我入呢行係為咗貪慕虛榮，同埋覺得呢份工作表面光鮮，可能背後要付出好多，要出賣肉體，咁所以好希望有一日佢哋會明白。同埋我哋都會繼續努力，俾人睇到自己有好多可能性。」

鍾翠詩接受《香港01》專訪時，坦言選擇投身娛樂圈時，曾遭到親戚的朋友閒言閒語。（吳子生 攝）