張家輝夫妻再被網民偶遇真實狀態曝光　關詠荷驚人凍齡靚樣掀熱議

現年61歲的影帝張家輝與同齡太太關詠荷多年來一直很有人氣。張家輝是人所共知的好男人好老公好爸爸，他與關詠荷於2003年結婚，婚後育有一名寶貝女兒張童，兩人相愛逾20年至今依然十分恩愛，是圈中出了名的模範夫妻。他們夫妻倆感情生活向來低調，尤其是關詠荷息影後便鮮有現身公開場合，兩人甚少公開合體放閃。日前有網民在香港街頭成功野生捕獲兩人，並在社交網上晒出合照，關詠荷的驚人凍齡狀態隨即掀起熱議。

關詠荷好靚。（IG圖片）

關詠荷61歲都靚！（小紅書）

張家輝與關詠荷食飯被偶遇。(小紅書)

網民興奮集郵：渣渣有型又好人

該名網民貼出與張家輝和關詠荷夫妻倆的合照，興奮寫道：「我其實成日都撞到張家輝，今次終於可以影到合照，實在太開心嘞！#渣渣有型又好人 #關詠荷又靚又好人 #我實在好喜歡兩位」。從照片可見，張家輝戴上黑色鴨舌帽，身穿白Tee配牛仔衫，低調得來難掩星味；而關詠荷則化上淡妝，穿上簡單的白Tee，一身樸素打扮卻依然光芒四射。最令網民驚嘆的是關詠荷的凍齡美貌。在零濾鏡、零濃妝的情況下，她皮膚緊緻光滑，完全看不出已步入「登六」之齡，狀態好得似只得40歲出頭。有網民在留言區驚呼：「好幸運的博主，好幸福的公婆」。被問到在哪裡偶遇，博主親自回覆：「前天，在香港」，並透露是在餐廳內成功捕獲兩人。

再有網民偶遇張家輝與關詠荷。(Ruby@小紅書)

淡出幕前多年仍是「90後回憶殺」

關詠荷曾是90年代TVB四大花旦之一，經典作品包括《苗翠花》、《醉打金枝》、《陀槍師姐》等，甜美親民形象深入民心。2003年與張家輝結婚後，她大幅減產，專心相夫教女，對上一次公開演出已是數年前客串《陀槍師姐2021》。雖然多年未有正式拍劇，但每次被網民捕獲，她的凍齡狀態總能成為焦點。今次她的生圖流出，再次證明真正美人不用靠濾鏡，歲月在她身上，似乎只是輕輕路過。

關詠荷素顏上陣示人，皮膚仍然相當白滑。（小紅書截圖）

關詠荷，《金裝四大才子》秋月/秋香。