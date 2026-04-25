宣萱路人視角膚質狀態驚人　網民激讚：穿便服比華服漂亮的女明星

現年55歲的宣萱入行超過30年，早在99年已憑劇集《刑事偵緝檔案IV》贏得「視后」，演技早已備受肯定。近年她憑電影版《尋親記》再度人氣急升，不但與「項少龍」古天樂這對歡喜冤家受觀眾愛戴，其率真不造作的個性也令網民感到特別有親切感。近日，有網民在酒店外偶遇工作後的宣萱，儘管完成忙碌工作，但她對著粉絲依然笑容滿面，當中一舉動更突顯她寵粉本色。

宣萱在1999年憑劇集《刑事偵緝檔案IV》贏得TVB「最佳女主角」。（TVB視頻截圖）

宣萱去年則憑懸疑劇《誰殺了她》在《紅星大獎2025》中贏得新加坡視后殊榮，打破外援紀錄。（視頻截圖）

零架子滿足粉絲要求 舉動暖心

近日，有網民在社交平台分享一段在酒店外野生捕獲宣萱的影片。片中，宣萱穿上一身黑色低調休閒服，內搭墨綠色上衣，並孭著一個經典的名牌印花背囊，背囊上掛著多個可愛的公仔。可見外表幹練的宣萱，內心原來充滿少女心。

宣萱擁有極佳觀眾緣。（陳順禎 攝）

宣萱之前回巢tvb拍攝《巨塔之后》也引起話題。（IG@jessicahsuan_official）

宣萱日前與古天樂、滕麗名和郭羨妮憑《尋秦記》出席今年金像獎。（資料圖片）

當時宣萱正步出酒店準備登上保母車，見兩旁有大批粉絲守候，她非常貼心，見保母車尚未到達，即把握時間回頭，走近粉絲群。面對眾人的鏡頭與合照要求，宣萱不但沒有面露不悅，還保持燦爛笑容。其間有粉絲遞上電話要求合影，宣萱大方接過手機親自操刀，同時她也不忘安撫「對面岸」的粉絲，叫大家等一等，絲毫沒有大牌架子，盡現親和力。

宣萱見到粉絲即刻揮手。（小紅書截圖）

宣萱見保母車未到，把握時間與粉絲互動。（小紅書截圖）

宣萱一點架子也沒有。（小紅書截圖）

狀態驚艷網民

除此之外，在網民「零濾鏡」的鏡頭下，宣萱的狀態依然令人驚嘆。現年 55 歲的她皮膚依然緊緻，即便在昏暗的戶外環境下，臉上仍透出自然光澤。加上她身材管理極佳，四肢纖瘦，完全看不出歲月痕跡，整個人簡練得來，非常有氣質。不少網民看過影片後紛紛留言：「好靚」、「這大長腿」、「狀態真好」、「香港明星真的太靚了，乾乾淨淨清清爽爽，不裝嫩，衣品更是好的不得了，簡約大氣幹練。」、「換下華服，姐又是那低調可愛的模樣，愛你」；甚至有粉絲直言，宣萱是「穿便裝比華服漂亮的女明星」，大讚她落落大方。

宣萱親自揸機同網民自拍。（小紅書截圖）

同時照顧埋「對面」的粉絲。（小紅書截圖）