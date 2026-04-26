TVB藝人北上打波　視帝譚俊彥張振朗劉穎鏇領軍最貴門票索價$1880

TVB藝人近年積極開拓內地市場，除了直播帶貨及商演外，「體育競技」亦成為吸金新招。2026年五一黃金週，無線將由兩大視帝譚俊彥、張振朗領軍，率領一眾藝人北上廣州，於5月1日晚上7時在天河體育中心體育館舉行「燃動奇跡·明星籃球嘉年華」。隨着正式官宣，活動門票價格亦曝光，由最低88元人民幣至最高1880元人民幣不等，引起網民熱烈討論：睇藝人打波貴過睇演唱會，到底值唔值？

TVB 藝人北上吸金新招！（小紅書照片）

兩大視帝率隊 劉穎鏇「籃球女神」回歸賽場

今次嘉年華陣容鼎盛，除了有譚俊彥及張振朗坐鎮，名單中亦見多位運動健將，包括近年上位極快的何廣沛、羅天宇、張馳豪（Aska），以及女藝人戴祖儀。而最令粉絲期待的，莫過於曾是學界籃球好手的「籃球女神」劉穎鏇（Tiffany），她早年在《大步走》等劇集及綜藝展現過體育細胞，今次重回球場正式比賽，成為賽事一大看點。

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

票價橫跨88至1880人幣 貴過天王級演唱會？

根據票務平台「大麥」資料，今次活動門票分為多個檔次。最平的「山頂位」僅需88元人民幣，性質偏向大眾化娛樂；然而，最貴的1880元人民幣門票則被指「票價驚人」。參考目前一線歌手在內地的巡迴演唱會門票，頂級如周杰倫、陳奕迅或張學友，內場（Floor Seat）票價通常介乎1680至2580元人民幣。TVB一場以競技為主的籃球嘉年華，內場票價竟直逼一線天王級別，令不少網民質疑：「呢個價錢夠買兩場二線歌手演唱會」、「睇藝人打波定睇專業球賽？」