甘比商場內忘我大跳抖舞片段曝光　網民驚喜：千億富婆跳舞給我看

富商「大劉」劉鑾雄的太太「甘比」陳凱韻擁有數百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的她主力照顧家庭，相夫教子。甘比近年愛上鈎織，並開設了一站式鈎織店，身為店長的她，事事親力親為，不但親身落場打理，還會以導師身分親自教授。近年除了努力經營鈎織店之外，甘比亦向KOL界發展，去年10月就正式進駐內地社交平台小紅書，之後又進駐了抖音，頻頻拍片分享她的日常生活、鈎織興趣，以及介紹美食等。

甘比和大女劉秀樺（Josephine）齊齊現身銅鑼灣出席品牌活動。（陳順禎攝）

甘比進駐抖音。(抖音截圖)

甘比在潮州汕頭探店介紹美食。(甘比小紅書)

商場內忘我大跳抖舞

日前甘比就首次公開她跳舞的片段給大家欣賞。甘比在抖音上載了一段她大跳近日人氣熱爆抖音舞《誤闖天家》的視頻，並在文案中寫道：「不怕你們笑，動作我都學了好久」。片中甘比紮起頭髮，穿上她親自鈎織的紫色上衣內搭白色打底配襯黑色長褲，在一個商場內的走廊上，對住鏡頭隨着音樂手舞足蹈跳起抖音舞，首次為大家展現她的才藝表演，起初她自己也忍不住笑，之後便越跳越進入狀態，跳得相當投入，把這首抖舞呈現出來的還原度極高。一眾網民看見甘比竟然在跳舞都大感驚訝，有網民甚至留言表示：「本人何德何能，千億富婆居然跳舞給我看」，此條評論有近7000個讚，獲大批網民認同。

甘比在商場內大跳抖舞。(抖音截圖)

甘比在商場內大跳抖舞。(抖音截圖)

甘比跳得好開心。(抖音截圖)

甘比跳得好開心。(抖音截圖)

甘比跳得好投入。(抖音截圖)

甘比跳得好投入。(抖音截圖)